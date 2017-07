Abusos de las aseguradoras y disimulo del Gobierno

En México es inaceptable la indiferencia y tolerancia del Gobierno federal con los extravíos e incumplimiento de las compañías aseguradoras con sus asegurados. Las autoridades competentes, para controlar los servicios que debieran de brindar estas grandes empresas, la mayor parte de ellas transnacionales, no reaccionan ante las quejas de los miles de usuarios que se dicen defraudados por las letras chiquitas de la póliza que expiden los gigantes de las artimañas.



Por doquier se escuchan verdaderas historias de terror y engaño donde el villano de la trama es la aseguradora que un día le vendió al parroquiano un paraíso de seguridad y certeza: A un amigo le hincaron un seguro de vida maravilloso, con el que podía ahorrar y si fallecía antes del término, la familia recibía la fortuna de 500 mil pesos sin importar cuánto hubiera pagado. Por suerte no murió, y al fin del contrato cobró lo que ahorró durante 25 años; pero oh sorpresa, le entregaron solo 500 pesos porque le habían quitado tres ceros a la moneda… no hubiera alcanzado ni siquiera para pagar el costo de la esquela.



Historias de abusos como esa se escuchan al por mayor: no le pagaron la pérdida de su carro porque se inundó con el agua de la calle parado en la cochera de su casa y no circulando en la calle; no le pagaron la operación de piedras en el riñón, porque era una enfermedad preexistente; argumentaron que una piedra no se forma de inmediato, pese a que el asegurado ya tenía nueve meses con la póliza y no existía ningún antecedente de molestias… entró al hospital autorizado, pero ningún médico estaba en la red; el usuario creía que lo que le decían era una broma de mal gusto… La historia es que no le pagaron… no pagaron… etc., etc., etc.



Al presidente Trump y a los republicanos les ha sido verdaderamente imposible echar abajo el ObamaCare que implementó el ex presidente Barak Obama, una de las grandes reformas de seguridad social de su Administración. Los millones de norteamericanos que gozan de los beneficios de los servicios de una buena póliza, a precios asequibles, castigarían con el voto a los republicanos si dejaran al pueblo sin su seguro.



En Estados Unidos no existe una institución como el IMSS en México. Es por eso que, en su momento, el presidente Obama metió en cintura a las aseguradoras obligándolas a prestar un servicio universal, eficiente, bueno y barato.



Los costos se abarataron por la obligatoriedad de que todos los norteamericanos deberían de tener una póliza de gastos médicos; si no lo hicieren porque son muy ricos, entonces pagarían una multa, aplicable en beneficio de la población sin recursos. En las pólizas hay tres niveles, tipo cobre, plata y oro, con diferentes coberturas y costos; van desde 60 dólares anuales hasta 120.



También existe una opción “catastrófica” que incluye tres visitas anuales sin costo al médico y atención preventiva como algunos exámenes y vacunas. Los estadounidenses pueden obtener un seguro de salud incluso si ya están enfermos, prohibiendo que las aseguradoras nieguen la cobertura a las personas que tienen enfermedades preexistentes. La ley obliga a las aseguradoras a darles la cobertura, sin cobrar más.



Tampoco pueden cobrar a mayores más de 2.5 veces que a los más jóvenes. Deben ofrecer un conjunto básico de beneficios incluyendo maternidad, emergencias y medicina preventiva. Permite a los hijos seguir siendo cubiertos por las pólizas de sus padres hasta cumplir los 26 años. Las compañías de seguros no pueden cobrar a las mujeres más que a los hombres por el mismo plan de salud. Las aseguradoras están obligadas a proporcionar beneficios que incluyen atención de maternidad, atención pediátrica y anticonceptivos.



Los republicanos no lograron encontrar un sustituto adecuado para suplir el ObamaCare. “Si nos quitan nuestra cobertura, nosotros les quitamos sus trabajos”, dicen los manifestantes a sus congresistas. Recordemos que el ObamaCare no regula los cuidados de la salud; regula los seguros médicos junto con las malas prácticas en la industria de cuidados de la salud con fines de lucro.



¿Y cómo se puede obtener el seguro de salud bajo el ObamaCare? Hay muchas maneras de conseguir un seguro de salud que cubra los mínimos esenciales. Puede comprarse a través de un broker, lo puede proporcionar la empresa en la que se trabaja, se puede obtener por medio de los programas de salud del gobierno como Medicare o Medicaid, o puede ser comprado en línea a través del mercado de seguros de salud.



¿Por qué en México existen tantos abusos y deficiencias en relación a la salud, de parte de las compañías aseguradoras? ¿Por qué Obama los pudo meter en cintura y en México no pueden o no quieren los que gobiernan? ¿Le falta voluntad a los diputados o fuerza al Presidente? Bueno, sea lo que sea, el Gobierno ha sido muy complaciente con éstas. De igual manera, con las instituciones hospitalarias con fines de lucro: Hacen y cobran lo que quieren. Ninguna institución gubernamental supervisa el servicio. El IMSS ya no puede con más carga; las citas para intervenciones quirúrgicas las dan hasta con un año de distancia.



El Gobierno podría legislar sobre un modelo tropicalizado, donde el usuario y/o empresa pudiera comprar una póliza de seguro, pero realmente supervisados los servicios por parte del Gobierno federal, y descargar de esa manera al IMSS. Lo del ahorro y jubilación serían cosa aparte; pudieran dar ese mismo servicio las compañías aseguradoras, en la misma póliza de gastos médicos.



El Gobierno debiera de sacudirse esa actitud timorata con las aseguradoras y meterlas en cintura, obligándolas a cambiar sus prácticas leoninas y abusivas. En primer lugar, debiese supervisar el servicio y obligarlas a mejorar y a cumplir. Por desgracia, los seguros tienen letras grandes y chiquitas; las grandes las ponderan y las chiquitas las ocultan… existe mucha ignorancia en México y éstas la saben explotar; y, además, los vendedores son tan buenos que podrían encantar hasta a una serpiente de cascabel.



Sería importante y necesario que la reforma que se hiciera a la ley, que rige a las aseguradoras, evitara que éstas le nieguen al ciudadano la cobertura o le cobren más con base en su estado de salud.



También impedir la discriminación de género y los aumentos injustificados cuando los asegurados pasan ya de los 67 años y no tienen más opción que seguir soportando los abusivos aumentos, porque ya ninguna compañía los quiere asegurar; así mismo, que todas las aseguradoras cubran a personas con condiciones preexistentes. Añadiría que se eliminaran los límites de edad. Algo importante es contar con un sistema que permita interpelar de manera económica las ausencias y malos servicios de las aseguradoras.



No más disimulo ante los abusos de las compañías aseguradoras. No más seguros para los sanos, se necesitan para los enfermos. No solo seguros para los jóvenes, también para los mayores. Me sirve la ocasión para reconocer el esfuerzo del diputado Miguel Salim, que logró meter en cintura a las aerolíneas. Cuando se quiere, se puede.





