Innovando con la basura

En nuestro folklórico País, son muchas las fuentes reales de riqueza provenientes del consumo y estilo de vida: las aguas negras, los residuos sólidos metálicos y plásticos, los residuos orgánicos, las aguas grises, además de otras, que nos da la naturaleza: el agua de lluvia, la energía solar, el viento.



Pero los mexicanos y su gobierno tenemos un paradigma erróneo: enterramos la basura al confinarla en rellenos sanitarios, dejando en el camino poco provecho económico; es decir, tiramos la basura de las casas en bolsas para que el problema se pase a otro: el concesionario del municipio.



Pero nuestra manera de ser, las empresas guiadas por el lucro, las leyes buenas pero sin aplicar y el gobierno que no da el ejemplo, hacen un coctel de resignación que nos arroja residuos que son problema y no recurso. Hoy no sabemos qué hacer con tanta basura.



En las economías desarrolladas y en las sociedades inteligentes, donde los recursos son tan escasos que desatan la innovación, los residuos sólidos, la basura, generan dinero.



Si tuviera yo la capacidad de decidir, pondría en marcha la solución del problema. Sí, el punto de partida es sencillo: quien quiera depositar la basura sin reciclar, tiene que pagar. Mucho o regular o poco, pero tiene que pagar.



Es la única manera real de poder acabar de raíz con el problema. Pero a quien recicle no se le cobraría nada, incluso se le subsidiaría con préstamos blandos. Esto es, el Estado tiene que castigar a quien no recicle y premiar a quien lo haga. No hay de otra. No habrá de otra.



Estamos enfrente de un gran boquete financiero que nos cuesta mucho como ciudad a León y no hay otra solución que ésta: cobrar a quienes no separen la basura. Es solamente con esquemas legales rígidos es como se crea cultura, hábitos, costumbres.



Se requiere un Alcalde innovador y valiente y un Ayuntamiento que le apoye para que llegue un directivo creativo, revolucionario, cuyo principal trabajo sea encontrar los consensos en todos los niveles de la sociedad, del gobierno, de las empresas, para crear la ley municipal y que formemos una empresa que procese esas cantidades enormes de productos separados y los convirtamos en dinero al dejar de pagar a los concesionarios y dejemos, por fin, el traslado de la basura.



Acabarán los tiempos en que con frustración separemos la basura en la casa para ver después que se junta lo orgánico con lo inorgánico. Acabarán los pagos de cientos de millones de pesos para inyectarlos a la obra pública y no a enterrar basura.



Serán incentivos y castigos los que recibirán las escuelas, los fraccionamientos, los centros comerciales, para que entren a la cultura del reciclaje y terminemos con el esquema de siglos pasados de recoger basura y enterrarla.



Así, en León olvidaríamos el sistema de recolección de basura hecho a la “antigüita” para meter al flujo del circulante de la ciudad, los dineros hoy provenientes de las concesiones.



Ese sería el trabajo central de un verdadero partido verde ecologista ambientalista (no la caricatura que tenemos en México): generar leyes, asegurar que se cumplan y hagan campañas centradas en formar movimientos ciudadanos que sean ejemplo.



En este espacio, he comentado resultados de estudios de la Maestría en Medio Ambiente de la Universidad Meridiano que analizan el flujo de residuos sólidos en la ciudad, el valor de los centros de acopio y que muestran el esquema de estímulos a ciudadanos y empresas locales que beneficien al reciclar residuos generando además, tecnología local de reciclamiento.



Son muchas las fuentes reales de riqueza que tiene León: las aguas negras (concesionadas ahora también), la energía solar, el viento, los residuos sólidos metálicos y plásticos, así como los residuos orgánicos para producir composta.



En León se trata de que desarrollemos tecnología de reciclamiento de residuos y de generación de energía con ella; se trata de que con el agua podamos financiar a quienes ahorran y el negocio sea no cobrar por vender el agua sino por el ahorro y uso eficiente.



Sólo que en las ciudades se requiere un enorme consenso y firmes políticas públicas inteligentes y audaces e innovadoras.



Las mejores prácticas en el mundo aplican cobros a quienes no separan la basura e incentivan a quienes sí lo hacen. Esto nos podría generar en los primeros cinco años el ahorro total de los pagos a concesionarios con lo que financiaríamos -en esquema de asociaciones público-privadas-, una gran planta industrial de tratamiento con inversión de riesgo del gobierno del estado.



Así, el SIAP pasaría de ser una entidad que paga por procesar la basura a una que cobre por ello. Veamos la rentabilidad de proyecto. El 13% de los leoneses nos ubicamos en el segmento A y B de ingreso, con un enorme potencial de cobro –dado que solo alrededor del 5% hacemos prácticas de separación-.



Dejamos casi siete mil pesos anuales en valor comercial de residuos. SAPAL tiene la base de datos geo referenciada de todos los leoneses y en una alianza por cobros, el SIAP podría rápidamente implementar el sistema iniciando por cobros en recibo “en ceros” para dar una señal al usuario de que el traslado de la basura cuesta y mucho.



Estas prácticas innovadoras permitirían que el SIAP incrementara sus ingresos hasta en 100 millones de pesos anuales, descontando la mitad de lo que paga por servicios a concesionarios, lo que permitiría renegociar con los prestadores de servicio al disminuir el peso de los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) y así, en el Fideicomiso creado juntos con universidades, depositar los ahorros.



Esta es la innovación: pensar de modo diferente, disruptivo, el tratamiento a la basura. Se trata de resolver un problema ancestral, no con enfoque del siglo XX enterrando la basura y pagando, sino generar dinero con innovaciones del siglo XXI.

* Director de la Universidad Meridiano