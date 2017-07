Los asegunes de la reelección

“Cierto tipo de política es



propicia para convertir a



a un Pedro Harapos,



prontamente, en un caballero



de pipa y guante”.



Daniel Cid Villagómez

No sería prudente emitir un juicio definitivo respecto de la labor del Alcalde, Héctor López Santillana, porque quienes tienen que aprobar o no su actuación son los ciudadanos.



Un servidor observa y cuando mucho valora el acontecer que para el futuro inmediato se ha transformado radicalmente supuesto que ahora se vale la reelección a efecto de que un Munícipe sume cinco años en el cargo, por lo menos.



Este proceso, que algunos llaman apertura tiene, a mi modesto entender, ciertos bemoles. Primero, desde el poder mismo, los interesados se encuentran en condiciones de realizar una serie de maniobras para propiciar otro mandato.



Y no argumentemos que para impedir el entronizamiento consecutivo se hizo la Revolución, sino que el más común de los sentidos nos enseña que hay la conveniencia de darle tiempo al tiempo. ¡Imagine a Bárbara Botello reelecta! Y no lo menciono en plan comparativo, sino meramente imaginativo.



Se va a argumentar que son los partidos con registro quienes toman la decisión. Sí, es teóricamente cierto, pero no se niegue que esos organismos también pueden ser influenciados y, ¿quién lo duda?, hasta manipulados.



Otro tópico por el que, en mi calidad de simple ciudadano, no lancé las campanas al vuelo fue el de los candidatos independientes, porque en los planos de la realidad es absurdo, utópico, suponer que quien aspire a jugar ese papel por la vía libre, hombre o mujer, deberá reunir algo así como 29 mil firmas ceduladas, o sea con credencial de electores que no aparezcan como afiliados a partido registrado alguno.



¡Se le coloca frente a una hazaña descomunal! Van a argumentar que Jaime Rodríguez, conocido como “El Bronco”, ganó la gubernatura en Nuevo León. Es verdad, como igualmente lo es que su viejo cuño era de priísta. Y los pudientes lo apalancaron con no poco dinero.



Lo grave estriba en que del experimento no ha salido lo bueno que se presumía. El personaje se ladeó al absolutismo. Le faltaron los pesos y contrapeso que los teóricos plantearon para que opere la democracia.



Los legisladores que vuelven elásticas las normas y con ellas hacen reformas a diestra y siniestra, dirán que los resultados inmediatos no importan. Lo valioso para ellos es llevar al pueblo en alas de la fantasía y la ilusión.



Pero volvamos a nuestro ámbito y tema original. Para la Alcaldía de León hay pocos que en realidad la apetecen. Uno de ellos, el diputado federal que se empuja solito, Ricardo Sheffield Padilla, hace su juego tangencial porque sabe que puede irse, como en una cierta negociación, al Senado de la República, en donde su carrera le brindaría otros seis años de placer, al viajar cada semana para ver y revisar El Zapotillo, su monotema con que edulcora el verbo.



Luego entonces si don Héctor López Santillana se decide ir, es claro que irá.



En esa hipótesis la gran interrogante sería: ¿con qué planilla, si es que gana, funcionará el otro trienio?



Obviamente desde ahora sería impropio pretender adivinar lo que trae en su recámara mental e igualmente se antojaría impertinente sugerirle nombres, personajes, ya que él y su partido en el momento oportuno presentarían las figuras claves entendido, además, que en una ciudad como León, con casi millón 600 mil habitantes y con más de 100 universidades de diversos niveles, hay gente preparada para configurar un excelente gobierno.



Si el hombre se decide y no le atan las manos, lo ideal sería que se liberara de los geniecillos que lo limitan y hasta le obstaculizan su ejercicio en aras de su personal protagonismo, el de ellos, además en el nombramiento de colaboradores no debería conservar a gentes ineficientes en desarrollo social, seguridad, ni siquiera en alumbrado público, por citar algunos cargos cuyos titulares dejan mucho qué desear.



De dar el paso en firme, tremola la bandera panista y gana, López Santillana ha de comprender que el pueblo lo quiere como ejecutivo, no en calidad de figura ceremonial.



Vamos a esperar lo que ocurra en los próximos meses, en este León con tanto potencial humano y con zancadas de progreso en todos los sentidos.