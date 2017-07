Los ‘moderados’ del Partido Republicano

Todos en el mundo de la opinión pasan mucho tiempo hablando de lo desagradable que es Donald Trump, con bastante razón. Sin embargo, ¿podríamos tomarnos un momento para considerar lo desagradable que es el senador John McCain?



En caso de que no se haya estado siguiendo la historia, lo que ha estado pasando en el Senado en estos últimos días es uno de los episodios más vergonzosos en la historia de ese organismo. Se está apresurando la aprobación de una política que afectará la vida de millones de estadounidenses (y que podría arruinar a muchas de ellas), que le dará forma a una sexta parte de la economía, por medio de un proceso que es tanto caótico, como cínico.



Todavía no sabemos cómo va a resultar todo esto, pero algo sí está claro: McCain ha sido un facilitador crucial de la vergüenza del Senado y un hipócrita de clase mundial a quien patear. El martes, emitió el voto decisivo que permitió que continuara todo el proceso, sin un solo voto demócrata. Después, pronunció un discurso santurrón en el que denunció el partidismo y el divisionismo, y declaró que si bien votó para permitir que comenzara el debate, nunca votaría por la iniciativa de ley del Senado, a menos que se le hicieran cambios importantes a la existente.



Y más tarde, ese día, votó por esa mismísima iniciativa de ley, aun cuando, sí, lo adivinaron, no le habían hecho algún cambio significativo.



Esperen: empeora la cosa. Se dice que el jueves, durante la comida, los dirigentes del Senado elaboraron una nueva iniciativa de ley por la cual se reestructuraría totalmente la atención de la salud ¡la atención de la salud!, para que se votara en unas cuantas horas.



Y tres senadores, incluido McCain, declararon en rueda de prensa el jueves por la tarde que, en efecto, votarían por esta “reforma delgadita”, pero solo si se aseguraba que la Cámara de Representantes conferenciaría al respecto y no solo la aprobaría. Es decir, estaban dispuestos a votar por algo que saben que es una política terrible, siempre que se les asegurara que, de hecho, no sería ley. Ésa es la dignidad del Senado al estilo del siglo XXI.



Se podría preguntar ¿por qué no solo votar por el no y tratar de presentar una política que realmente sea buena? Porque, como ellos también saben, los republicanos no tienen ninguna buena política que ofrecer, así es que el rechazo forzado es la única forma en la que pueden aprobar algo. Y McCain, quien ha demandado un retorno al “orden común” en el Senado, resulta estar perfectamente dispuesto a ayudar a forzar las cosas.



Cuando analizamos la degeneración de la política estadounidense, es natural culpar a los partidistas vacíos, gente como Mitch McConnell, con su principio del libre albedrío al poder o a Ted Cruz con su rigidez ideológica. Y Trump, claro, ha hecho más para degradar su cargo que cualquier inquilino previo de la Casa Blanca.



Sin embargo, nada de lo que está pasando en este momento sería posible sin el consentimiento de los políticos que fingen ser de mentalidad abierta, censuran el partidismo, chasquean la lengua ante la descortesía y actúan como facilitadores de los extremistas una y otra vez.



Empecé con McCain porque muchos periodistas todavía se creen su pose de independiente con mentalidad autónoma, e ignoran la realidad de que es un partidista sumiso y confiable cada vez que importa. Increíblemente, algunos comentaristas, incluso, elogiaron su desempeño esta semana, concentrándose en su palabras de apariencia noble e ignorando sus acciones totalmente cobardes.



Sin embargo, tiene rivales en los sorteos de la hipocresía. Se puede considerar, por ejemplo, a la senadora Shelley Moore Capito de Virginia Occidental, cuyo estado se ha beneficiado enormemente con la Ley de la atención asequible.



“Yo no vine aquí a dañar a la gente”, declaró hace no mucho, luego votó por una iniciativa por la cual se cuadruplicaría la cantidad de personas no aseguradas en Virginia Occidental.



O se puede considerar a Rob Portman de Ohio, quien cultiva una imagen de ser moderado, elogia a Medicaid y habló en grande sobre los defectos de los planes de salud republicanos, pero también votó a favor de la iniciativa de ley. Hey, en Ohio, solo se triplicaría la cantidad de no asegurados. Agreguemos a Dean Heller, de Nevada, quien ha elogiado la expansión de Medicaid, financiada por la federación, pero votó junto con McCain para permitir que proceda el debate sobre una iniciativa de ley desconocida, poniendo en gran riesgo esa expansión.



En honor a la verdad, dos senadores, Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine, se han resistido al esfuerzo por traicionar cada promesa que han hecho los republicanos. Sin embargo, todos los otros supuestos moderados en el Senado han mostrado un perfil de cobardía.



Y seamos claros: esta historia no comenzó en las últimas semanas, ni en los últimos meses. Los republicanos han estado denunciando al Obamacare y prometiendo revocarlo durante siete años, solo para que los agarraran desprevenidos cuando se les dio la oportunidad de presentar una alternativa. Acaso alguien en el Partido Republicano no debió haber preguntado: ¿hey, amigos, en todo caso, cuál es nuestro plan? Si no tenemos uno, ¿no deberíamos considerar en ayudar a que funcione esta ley? Sin embargo, nadie lo hizo.



Entonces, ¿el Senado aprobará algo horrible? De hacerlo, ¿la Cámara de Representantes también lo aprobará o tratará de usarlo como un caballo de Troya para algo todavía peor? Yo no sé. Sin embargo, sea lo que sea lo que pase, cada republicano en el Senado, aparte de Collins y Murkowski, debería estar profundamente avergonzado.

