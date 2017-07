Y todos fueron felices...

Amables lectores, desafortunadamente mi colega columnista Maca Arena se me adelantó el viernes con el título que llevaría mi entrega dominical: “Surrealismo puro”. Un saludo para ella por sus agradables comentarios.



Después del trauma social que se provocó en la opinión pública de nuestro Estado y más allá de sus fronteras, con los hechos sucedidos en la madrugada del 14 de enero de 2017, en la comunidad Ampliación de Cieneguita en San Miguel de Allende, donde murieron tres niños de 11, 8 y 4 años de edad, resultado de un operativo fallido contra la delincuencia organizada por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública Estatales y de Agentes de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, finalmente concluyó este episodio la semana próxima pasada con una resolución emitida en el Juzgado Penal de Oralidad de aquella localidad, enterándonos de que el autor de todo este embrollo e indignación popular resultó ser el propio padre de los menores, Antonio Luna Hernández, quien fue condenado como pena principal a compurgar 16 años 8 meses de encarcelamiento, mediante un Procedimiento Penal Acusatorio Abreviado.



Recordemos que al inicio de tan lamentable hecho fueron muy importantes las primeras declaraciones de la señora Juana Luna, esposa del velador Antonio Luna, ambos padres de los niños asesinados.



Con base en ellas se despertaron sospechas y especulaciones de que la posible autoría de los homicidios había sido por equivocación de las Fuerzas Armadas, pero tres días después todo cambió y mediante boletines oficiales la Procuraduría General de Justicia informó que se había ejercitado Acción Penal en contra del señor Antonio Luna Hernández por la comisión de los tres homicidios por relación de parentesco en agravio de sus menores vástagos, así como por tentativa de homicidio en las mismas circunstancias en agravio de su propia esposa Juana Luna; así fue dictada la vinculación a proceso en su contra.



El defensor particular que intervino de inmediato en favor del señor Luna Hernández quien alegaba otras circunstancias defensivas, fue removido y en su lugar se contrató un asesor jurídico muy famoso por su intervención en una película-documental que tuvo mucho éxito, intitulada “Presunto Culpable”.



Algunos líderes de partidos políticos y diversas organizaciones no gubernamentales solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos intervino de manera oficiosa para investigar posibles violaciones; sin embargo, semanas después se informó que la propia señora Juana Luna madre de las víctimas había solicitado se desistiera de su intervención dicha institución.



Después de un periodo considerable sin ninguna información del caso, nos asombramos con la celebración de esta Audiencia de Procedimiento Abreviado y con la sentencia a que nos hemos referido.



El espectáculo de la Justicia había estado en plenitud durante esta audiencia en donde llevó el papel protagónico el Juez Hernán Carlos Augusto Berdón Juárez, quien explicó las razones y fundamentos por los que concluyó con esa penalidad.



Se informó que el señor Antonio Luna Hernández había confesado sin mayor empacho, pero con mucho dramatismo, haber sido el autor del asesinato de sus tres hijos, temiendo que sufrieran más por lo que estaba pasando.



Así pues, con esta confesión pura, simple y llana le hubiera correspondido conforme al Código Penal de Guanajuato una condena a 75 años de prisión, tomando en consideración que por cada uno de los tres homicidios le correspondería una pena mínima de 25 años en acumulación material, pero como la pena máxima de prisión que se puede imponer en el Estado es de 60 años, ésta tendría este primer ajuste; pero además por haber confesado y haberse sometido al Procedimiento Abreviado tuvo otra reducción a solo 50 años de prisión.



No obstante, su abogado defensor, Heredia Rubio alegó en su favor una institución contenida también en nuestro Código Penal, consistente en la denominada “imputabilidad disminuida”, esto es que el sujeto autor de un delito puede estar afectado parcialmente en su capacidad de entender y de querer y lo fundó en que al momento del hecho el señor Luna Hernández se encontraba bajo un “pánico brutal” que obnubilizó su entendimiento, por el largo tiempo en que el recinto en que se encontraban estuvo recibiendo el ataque de las Fuerzas Armadas con balazos de grueso calibre y hasta con gas lacrimógeno por lo que en esas circunstancias psicológicas actuó.



El Juez sin más preámbulo aceptó esta circunstancia favorable y disminuyó la penalidad a imponer hasta solamente un tercio de la totalidad, quedando así en 16 años y 8 meses de prisión, agregando que aún cuando la compurgara, con una buena conducta y trabajo, en ejecución de la sentencia podría obtener mayores beneficios y lograr su libertad en menor tiempo.



Por lo que se refería a la tentativa de homicidio en agravio de su esposa, se concluyó que este hecho no había sido comprobado.



Final feliz, todos quedaron satisfechos, el Fiscal de la causa sin objeción alguna, el condenado, el defensor, el Juez, la esposa ofendida y madre de las víctimas y obviamente el Procurador de Justicia, el Subprocurador de la Región y el Secretario de Seguridad Pública Estatal. Un Juez tan misericordioso y magnánimo, debidamente instruido, no se podría haber imaginado ni el mismo Cachirulo (Enrique Alonso) en su “Teatro Fantástico”.



El show debe continuar, bienvenido el Procedimiento Penal Acusatorio.

