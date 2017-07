¡Buscarán el triunfo!

El equipo de Celaya CD ya piensa en Pumas, quiere vencer en sus encuentros en casa y lograr la calificación en la Copa.



Carlos Galena, defensor del cuadro cajetero, comentó que buscan tener un partido bueno este martes ante los de Ciudad Universitaria, se aprendió de lo hecho ante Monterrey.



“Va ser un partido importante, son equipos de primera, ellos viene de una derrota y van a querer sacar la victoria, ante Monterrey tuvimos un buen primer tiempo, lamentablemente dejamos de hacer cosas en el segundo, estamos enfocados en sacar un buen resultado en casa para hacernos fuertes”, comentó.



Aseguró que si ganan los partidos de local aún hay posibilidad de estar dentro de la fiesta de la Copa MX.



“Estamos consciente de que si ganamos los dos de locales en Copa podemos aspirar a Calificar, debemos hacernos fuertes de locales, es importante para que la gente venga apoyarnos”, expresó el zaguero.

Durante el encuentro de Copa ante Monterrey, Galeana fue un hombre clave en la defensa y aseguró que el trabaja para siempre ayudar al equipo.



“Siempre he trabajado para mantenerme, cuando se presenta la oportunidad, de titular o en la banca, estoy dispuesto para apoyar o alzar la mano para que se me dé la oportunidad y aprovecharla”, comentó.

Por último aseguró que el apoyo de la afición ante Pumas será importante, pues al sentir su apoyo les da un plus para sacar victorias.



Celaya estuvo entrenando ayer por la mañana, después del empate que tuvo ante Tampico Madero. Carlos Galena fue titular y jugó los 90 minutos ante Monterrey, busca la continuidad, pues en los juegos de Liga no ha tenido buena actividad.



Disfrutan de autógrafos

El equipo de Celaya CD consintió a sus seguidores y estuvo en una firma de autógrafos en el camino a San José de Guanajuato.



Luis Pavéz, Pablo Ruíz, Diego de la Tejera y Edson Gutiérrez participaron y disfrutaron del cariño de la afición; alrededor de cien personas se dieron cita en la tienda Bachoco de la plaza que está en el Camino San José de Guanajuato para tener una foto y una firma de sus jugadores favoritos.



Estos cuatro jugadores tuvieron actividad durante el partido de la jornada 2 de la Liga de Ascenso MX en el encuentro ante Tampico Madero.