Ryan Reynolds da adelantos de Deadpool 2

El actor Ryan Reynolds compartió en Twitter la primera imagen del personaje de "Domino" para "Deadpool 2".



Reynolds escribió en la red social: "Algunas personas saben cómo trabajar la alfombra roja".



La fotografía muestra al personaje, cuyo verdadero nombre es Neena Thurman, recostada frente a una fogata.

