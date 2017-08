Se va leonés de gira con Big Band Jazz

El cantante leonés Víctor Carré realizará una gira nacional junto a la afamada Big Band Jazz de México.

En entrevista con am, Víctor adelantó parte de lo que viene con este tour que arrancó desde el mes pasado y se extenderá hasta octubre en la ciudad de Puebla.

Sobre cómo recibió la invitación, Víctor quien es conocido por liderar el tributo a Queen de la banda Victory, respondió:

El espectáculo tendrá una duración de dos horas durante las que se mostrará lo mejor de ambos artistas.

“Me estoy cuidando al máximo, tenía una tos que me duró como un año y fue resultado de una gripa mal cuidada, pero ya tengo un mes en tratamiento y voy mucho mejor. Estamos dándole con todo porque queremos un disco, que la gente nos lo pide y no lo traemos y creemos que puede funcionar sacando unos temas”, comentó.

Planean juntos disco

Después de esta gira, ambos artistas se sentarán a discutir temas y la salida de este material.

“Queremos unos temas y arreglarlos de manera diferente, con el sonido de la Big Band Jazz, ya sería el sexto disco de la Big Band y yo estoy que no la creo, pero gracias Dios estaremos cerrando este año trabajando, juntando lana para invertir en el disco, que sea de calidad y elegir temas que sean conocidos y bueno, unos no tanto”, apuntó.

Por su parte, considera la posibilidad de grabar temas de su autoría, proyecto que lo mantiene motivado y emocionado.

“Sí tengo pensado en grabar poco a poco, tengo uno que otro (tema) de mi autoría bajo este concepto de música romántica en español. No quiero sólo quedarme con el tributo (a Queen), pero por lo pronto es lo que me está llevando a otro público y lo tengo que aprovechar. Estoy tratando de reservarme lo más que pueda, porque el tributo a Queen no es fácil, son rolas difíciles, pero estoy invirtiendo mucho en este proyecto que me demanda mucho”, finalizó.