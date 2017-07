Piden agilizar las obras para no dañar negocios

Eduardo Garnica Montoya, presidente del Colegio de Arquitectos de Irapuato, pidió que el tiempo que tardará la realización de las obras que se están llevando a cabo en la ciudad sea optimizado.



“Los tiempos son lo que nos están haciendo padecer mucho. Soy vecino de una de las obras, la que está en Paseo Solidaridad y las molestias son muchas; pero lo que más me preocupa son los tiempos, porque a los negocios pequeños que no son de cadena les está pegando muy fuerte”, opinó el arquitecto irapuatense.



Al Presidente del Colegio de Arquitectos le preocupa que el avance de las obras sea lento y que no se respeten los tiempo establecidos, lo cual afecta a negocios.



“Los tiempos deben optimizarse para que puedan estar al cien por ciento, que los clientes puedan llegar hasta el negocio. Yo creo que sí es muy importante que una obra sea realizada de manera corta y efectiva”, destacó.



Además dijo que es necesario no iniciar a trabajar en un tramo de la vialidad muy grande cuando aún no se tiene terminado el otro.



“No se debería tomar un tramo muy grande cuando todavía no se tienen terminado el anterior, porque quedan incomunicados unos con otros” dijo.



Por último, dijo que es importante tener en cuenta otras problemáticas que puede generar.



“Cuando necesitas salir de manera urgente, que traes una ambulancia, ¿cómo sacar a alguien de esa situación? cuando delante de ti hay una fila de vehículos y vamos todos en fila india y no hay para donde hacerse”, finalizó.

