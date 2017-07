Podría inseguridad ‘asustar’ inversiones

La delincuencia es un problema que afecta a la industria de la construcción, aseguró el presidente del Colegio de Arquitectos de Irapuato, Eduardo Garnica Montoya.



“A los compañeros en la industria de la construcción les pega. Precisamente a nosotros nos costó un compañero, el Arquitecto Magaña; ya no hemos tenido una baja como esa, afortunadamente”, declaró.



Garnica Montoya opinó que la seguridad es un punto fundamental para atraer la inversion de nuevas empresas a la ciudad de Irapuato.



“Si hay seguridad viene la inversión. A parte de las obras, la seguridad es lo mejor que podemos ofrecer a los inversionistas”, dijo.



Resaltó que aunque las inversiones de los empresarios en la región no han disminuido, es necesario trabajar en la estrategia de seguridad antes de que este problema traiga consecuencias negativas en cuanto a futuras inversiones en la ciudad.



El arquitecto dijo que en las instalaciones del Colegio han estado seguros.



Sin embargo, declaró que ha tenido conocimiento de robos a constructoras y locales comerciales en la ciudad.



“Roban desde un costal de cemento o insumos a ferreteras. Por ejemplo, tenemos un vecino que tiene un local y le han robado 4 ó 5 veces. Puso cámaras, mostró videos y no pasó nada, hasta lo acusaron de cometer autorobo y eso ya raya en el descaro”, declaró.



Además habló de la importancia de estar prevenidos y evitar ser un blanco fácil de la delincuencia.



“Tengamos una cultura de cuidado y medidas preventivas. No podemos recargarnos totalmente en la seguridad que puede brindarnos el Gobierno. Nosotros podemos hacer algo”, enfatizó.



Por último, compartió que se encuentra trabajando con su comunidad para mejorar la seguridad del lugar donde vive.



“Soy presidente de una colonia y damos pláticas de seguridad en cada cuadra. Vamos haciendo grupos de whatsapp para estar comunicados (...) Podemos sugerir cosas muy buenas para poder responder a esas expectavivas de seguridad”, finalizó.

