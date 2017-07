En triple festejo, Paola Espinosa e Iván García ya son papás

Después de nueves meses y ser considerados una de las parejas mexicanas más sonadas en el deporte, los clavadistas y medallistas olímpicos, Paola Espinosa e Iván García, se convirtieron en papás de Ivana, una pequeña que pesó 2.850 Kg, y midió 46 cm.

La pareja no dudó en ocultar su felicidad a través de las redes sociales y tanto Paola, como Iván presumieron el hecho con mensajes en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Por otro lado, no es un día cualquiera para el nacimiento de la pequeña Ivana, sin duda este será un día que Paola Espinosa no podrá olvidar. La también medallista en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 cumple 31 años de edad, además de celebrar el quinto aniversario de su medalla de plata en Londres 2012 en clavados sincronizado desde la plataforma de 10 metros.

31 de julio, un día que quedará guardado en la memoria de la clavadista mexicana.