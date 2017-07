León ya busca nuevo técnico

¿Y TORRENTE?

El saldo se le terminó, su suerte está echada:

No pudo defender con trabajo y resultados toda la buena voluntad que le tuvieron a su proyecto al frente del León. Torrente, se va.

El estratega no continuará más dirigiendo a los verdes: agotó la paciencia de los directivos y perdió credibilidad frente al grupo de jugadores. La afición no lo quiere. Torrente, no pudo.

Nunca pudo parar su 4-3-3. Futbolísticamente poco o nada le aportó al equipo. De lo que más se habló y habla es de la “Camisa de Torrente”, cábala que lo acompañó en el primer torneo. En su descargo podemos decir que le tocó un equipo con muchas lesiones.

El arranque del torneo lo ha tomado por asalto y la decisión está tomada, la dirigencia del equipo, y del grupo, lo tiene claro y desde hace unas horas se intensificó la búsqueda del entrenador que llegue para ocupar el puesto de Torrente. No es un Ultimátum, no están esperando a ver qué pasa ante Cruz Azul, o en su visita a Necaxa o en la jornada 5 cuando reciban a Monterrey.

Vamos, en pocas palabras, Torrente ya está fuera del León, nada más que no le han avisado.

¿Cuál debe ser el perfil del entrenador del León? ¿Traerán a algún entrenador del grupo como Kudelka, de Talleres; o Sánchez del Everton? ¿Cuándo le darán la oportunidad a los de casa?

¿Burbano?

Se queda ¿Torrente?... ¡Pásele, sí hay!

A Burbano no lo quería Torrente y la directiva del León le buscó una salida rápida y no tan dolorosa (económicamente hablando). Estudiantes de la Plata era una buena opción, el entrenador Gustavo Matosas lo había pedido, todo estaba listo, números entre directivos fueron un problema menor, el gran asterisco fue la cuestión salarial.

El futbol argentino está lejos de poder pagar lo que el colombiano percibe mensualmente jugando para el León.

Burbano se queda en el León, por lo menos para cumplir los meses que le restan de contrato, después… muy complicado que pueda seguir en el equipo. El volante ofensivo hace rato que dejó de ser un imprescindible en la actualidad del equipo de una institución donde es un histórico.