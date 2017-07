La estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, aseguró que si no fuera una figura pública, no tendría que declarar ante un juez.

"Si no me llamara Cristiano, no estaría aquí sentado", mencionó CR7 Durante su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón por un presunto fraude a Hacienda.

El delantero luso declaró por cerca de hora y media, tiempo en que afirmó, que jamás había ocultado nada y que nunca tuvo intención de evadir impuestos.

"Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria, porque pienso que todos tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas", señaló el astro portugués.