Roban en orugas, pero sólo cinco denuncian

Sólo cinco robos cometidos dentro del SIT han sido reportados en todo lo que va del año, asegura Seguridad Pública de León, que además afirma que las instalaciones del sistema están bien vigiladas.

Luis Enrique Ramírez Saldaña, el secretario de esta dependencia, aseguró que hay elementos que desde hace meses vigilan las orugas y paraderos del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Sin embargo, am realizó un recorrido por distintos paraderos del SIT y no se encontró a nigún policía vigilando las instalaciones, paraderos ni mucho menos al interior de las unidades articuladas.

Ramírez Saldaña, destacó es necesario fortalecer la cultura de la denuncia por parte de la población, pues el apoyo en materia de seguridad se ofrece tanto a transportistas como a la ciudadanía, subrayó.

“Hay que reforzar el tema de la denuncia porque es robo a personas y porque muchas veces este robo no se denuncia y queremos que se esté denunciando directamente al 911. Se está revisando junto con transportistas y seguridad pública aquellos puntos donde podamos tener problemas”, indicó.

Vigilancia con cámaras

En total, 150 cámaras de vigilancia conectadas directamente al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, (C4) buscan garantizar la seguridad en las instalaciones y la Dirección General de Movilidad afirma que trabaja de la mano con la Secretaría de Seguridad Pública de León y en acciones preventivas para evitar robos.

El paradero del IMSS T1.

La dependencia municipal recomienda a los usuarios del transporte público no traer en la mano el teléfono celular o cosas de valor que puedan ser motivo de una situación delictiva.

En caso de ser víctima de robo, se llama a reportar ante personal de movilidad en taquillas o a los inspectores para que a ellos a su vez realicen el reporte a Policía Municipal.

Seguridad Pública de León dice no tener reportes

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública de León, en lo que va del año solamente hay cinco reportes de robo en la oruga, de éstos, tres se dieron a bordo de la unidad. Esta cantidad tan escasa se debe a la falta de reportes y denuncias.

Existen testimonios

A Alejandra Garcia Negrete, es la tercera vez que le roban su celular y cartera dentro del SIT.

“Un día, saliendo de la universidad, como a las 10:30 de la mañana, iba a trabajar al Centro, así que tomé la oruga en el paradero IMSS T1, y recuerdo muy bien que en el paradero de Calvario se subió un tipo que se me hizo medio sospechoso, pero igual no le tomé importancia”, recordó.

Cuando llegó al paradero Apolo el hombre se bajó apresuradamente y, cuando las puertas se cerraban vio que el hombre se quedó parado con su celular en mano; por lo que ella pidió apoyo para llamar a emergencias.

Alejandra regresó al mismo paradero y preguntó al taquillero si llegó la Policía a atender su reporte, él le respondió que la Policía nunca acudía por ese tipo de casos.

Ana Silvia Ramírez Cruz no supo más de su celular después de viajar en la oruga del paradero Apolo a la Central Camionera y afirmó que no denunció por temor a represalías.

“Se subieron dos hombres, pero ellos empezaron a discutir. Cuado me bajé de la oruga me di cuenta que no traía mi celular y supe que me lo habían robado, y la verdad me distraje viendo y escuchando el pleito; pienso que quizá es una estrategia para distraer a la gente y robarle”, contó.

De viva voz

“A mí no me han robado pero a un amigo sí le quitaron su celular. Y es un servicio ineficiente porque el que vayan saturadas las orugas favorece a los rateros para que puedan robar. Yo guardo mi celular y cartera en las bolsas delanteras del pantalón donde yo sienta que me puedan quitar algo”.

Jovias Hernández Hialgo, rotulista

“Nunca me ha tocado que me roben, pero a mí hermana sí le robaron su celular. Está bien que haya cámaras pero creo de nada sirve. Yo cuando me subo a la oruga abrazo mi mochila no la llevo atrás en la espalda por lo mismo de los robos”.

Ángeles Ramírez, estudiante

“Hasta hoy no me han robado nada, pero trato de enfrente llevar mi bolsa y no traigo nada en las bolsas de pantalón. Considero que sí hace falta más vigilancia, bueno, más bien no hay nada, porque recuerdo que al principio sí había policías cuando inició el servicio”.

María Rivera Martínez, empleada

“No me han robado, pero un día iba en la línea 5 y en la parada de Apolo una bola de hombres se iba a bajar y una muchacha gritó porque le arrebataron la bolsa, pero nadie hizo nada. Yo no cargo nada más que mi pagobús y celular. Ahorita no tenemos ya ninguna seguridad y las autoridades deberían mandar vigilancia”.

Juana Martínez Perales, enfermera