***FERNANDO AL RING



El senador Fernando Torres Graciano rompió el silencio y se puso los guantes. Dejó claro que no se va dejar avasallar por el aparato oficial que impulsa a Diego Sinhué Rodríguez.



*DESVÍO DE RECURSO



La “intervención” en Celaya para, al amparo del programa Impulso Social, promover al Secretario de Desarrollo Social, la calificó como un uso indebido de recursos públicos.



*¿QUÉ ESTÁN ESPERANDO?



Pero no sólo se cuestiona a Diego, el dardo es directo para Miguel Márquez como el Jefe. Y a las dirigencias nacional y estatal, a las que emplaza a poner orden, “¿o qué están esperando?”

***IMPULSO A FERNANDO



Al senador Fernando Torres ya en radiopasillo lo dejaban fuera de la jugada en la disputa por la candidatura a Gobernador por el PAN, se le notaba disminuido y en franca desventaja frente a Diego Sinhué Rodríguez, el ‘delfín’ del gobernador Miguel Márquez. Pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, es el mismo Diego el que viene a dar impulso a Fernando.



* EN LA JUGADA



Y sí, como lo lee, el operativo de funcionarios de varios municipios y dependencias del Estado montado en Celaya el pasado jueves con el pretexto de evaluar Impulso Social, pero planeado para posicionar a Sinhué con encuestas casa por casa, “revive” al Senador. Ante la dirigencia nacional y estatal de su partido lo pone en calidad de víctima del poder.



* COPIA DEL PRI



Pero, como lo anotó ayer Fernando, al final todos pierden, pues ante la ciudadanía el PAN “parece una copia malhecha de los peores gobiernos del PRI”, acusó. Y los comparó con las estrategias electorales de Fidel Herrera en Veracruz y Humberto Moreira en Coahuila. Eso sí, se cuidó de decir que a él lo apoya otro cuestionado exgober, Juan Manuel Oliva.



* DERROTA MORAL



Así que con Fernando, Diego, o cualquier otro candidato en 2018, tal vez el PAN retenga la gubernatura que no pierde desde hace 26 años, pero no solamente está en juego una derrota electoral, advierte el Senador, sino “moral, ética, política”, y esa desde ya la van perdiendo.



* IMPULSO SIN PRESUMIR



Hay una frase de Torres Graciano que obliga a tomar nota ya no sólo al PAN sino al gobernador Márquez y su equipo más cercano, y dice: “Tenemos que cuidar que el programa Impulso, que no tiene ningún resultado qué presumir…”. El Senador panista le dice a su Gobernador que, luego de 15 meses, un programa millonario no sirve.



* A DAR LA CARA



Así que Diego Sinhué y Miguel Márquez tienen ahora, como no lo han hecho desde el viernes que se reveló “la intervención” en Celaya, no sólo dar la cara por ese “teatro”, sino también responderle a su compañero de partido que acusa el fracaso del programa Impulso Social, la estrategia arrancada en abril 2016 para atender 339 polígonos de marginación.



* DÍAS CONTADOS



El calendario electoral podrá decir que tiene tiempo de sobra para tomar decisiones, pero en la realpolitik a Diego Sinhué no le deben quedar muchas horas en la función pública, lo sabe bien, él solito contribuye a desgastar los bonos que en lo interno hay que reconocer que sí ha ganado, pero de paso mancha el programa Impulso Social y al Gobierno del Estado.



* RESULTADOS, POR VERSE



Hoy no hay evaluaciones que presuman el éxito de Impulso, tampoco su fracaso. El Observatorio Académico (que integran seis universidades) definió 18 indicadores para medir su impacto, pero no han empezado y tardará tiempo, así que no lo sabemos. Lo otro son los resultados del Coneval pero tampoco hay recientes que nos den luz. A esperar.



* GUSTAVO, MANOTAZO



Otra arista es el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, a quien sabemos lo une una vieja amistad con Fernando Torres, quien lo apoyó cuando llegó como Ombudsman. Así que por eso, y porque sabe de la responsabilidad que tiene y no pierde tiempo en grillas, “la mano derecha de Márquez” no va a solapar que desde esa dependencia anden distraídos.



* HUMBERTO, SILENCIO



Otro que no ha dicho nada del “Impulso a Diego” es la dirigencia estatal que encabeza Humberto Andrade. dice a todos que no le van a imponer candidatos. Se pone bueno.

*** ECOFORUM, RESCATE



En el marco de la Expo Sapuraiya en Celaya, el alcalde Ramón Lemus aprovechó para pedir que el Gobierno estatal que invierta en las instalaciones de la feria, que dan pena ajena. En ese evento en las dos naves sufrieron por las altas temperaturas de techos de lámina. Esto aunado a los cortes de luz que ya son constantes incluso en temporada de Feria, etc, etc.



* PETICIÓN DEL ALCALDE



La petición se dio de forma sorpresiva, el intermediario fue el secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero, a quien no le quedó de otra que decir que le informaría esa misma tarde al Gobernador, aunque eso sí, tendrían que hacer su propuesta en lo oficial.



* VIEJA HISTORIA



Pero esta historia no es nueva, desde que la empresa Celanese donó los terrenos al Municipio hace más de una década, se suponía que eran aptos para mejorar la calidad de la Feria de Navidad. De inmediato salieron a la luz los eternos problemas de movilidad para llegar al recinto, un evento sin identidad y la infraestructura que ha ido en deterioro.



* EL NO DE TOYOTA



Para colmo, el Alcalde reveló que Toyota haría una exposición de autos en la región y al realizar un scouting en la zona le pareció interesante el Ecoforum de Celaya como sede, sin embargo, al revisar las instalaciones, decidieron seguir buscando mejores opciones.

***MÁRQUEZ CON AMMJE



El gobernador Márquez se reunió con las presidentas de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C (AMMJE), Capítulos Celaya, León, Moroleón, Uriangato, Yuriria y Pueblos del Rincón. Acompañado de su gabinete económico les ofrecieron programas de capacitación, promoción, y comercialización a través de “Marca Gto.”.