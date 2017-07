Balean a jóvenes en la San Antonio

Dos jóvenes resultaron lesionados durante un ataque a balazos, en la colonia San Antonio.



Extraoficialmente, se informó que una mujer resultó herida en una de sus piernas, durante la agresión.



Los hechos ocurrieron alrededor de las a las 9:20 de la noche de ayer, en el cruce de las calles Privada Padua y Lago de Camécuaro de la colonia citada.



Minutos antes dos jóvenes, conocidos como “El Guacho” y “El Banda”, de 26 años, se encontraban en dicho cruce, platicando con sus amigos.



“Era común verlos ahí, junto al río, platicando, o bebiendo con sus amigos”, platicó un vecino del lugar.



En ese momento, tres ocupantes de un auto Volkswagen Jetta, de color negro, llegaron al lugar.



Dos de ellos se bajaron y dirigieron al lugar donde se encontraban los jóvenes.



Sin mencionar palabra alguna, cada hombre accionó un arma de fuego en diferentes ocasiones.



Las balas hicieron blanco en los cuerpos de “El Guacho”, “El Banda” y al parecer una mujer que se encontraba con ellos.



Posteriormente, los agresores subieron al auto y escaparon hacia la calle Romita.



Vecinos que presenciaron los hechos pidieron ayuda al Sistema Único de Emergencias (911).



Elementos de la Policía Municipal acudieron a corroborar el reporte, posteriormente iniciaron un operativo de búsqueda de los atacantes, pero no tuvieron éxito.



Familiares, al ver que no llegaban las ambulancias, subieron a las víctimas a una camioneta Nissan para trasladarlas a un hospital.



Los jóvenes fueron llevados al Hospital General, donde fueron reportados graves de salud.



Extraoficialmente. se informó que la mujer sólo presentaba un disparo en una de sus piernas, pero las autoridades no lo confirmaron.



Finalmente, agentes del Ministerio Público acudieron e iniciaron las investigaciones del caso.

