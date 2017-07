Combinan belleza y tradiciones

Hace un año y medio Valeria Martínez Juárez y Karen Gutiérrez Hurtado decidieron crear su propio negocio, con el cual hoy impulsan las tradiciones mexicanas y apoyan a mujeres de escasos recursos.



Todo inició como parte de un proyecto escolar, pues tenían que crear un prototipo de negocio. Así, el par de egresadas de la Ibero se propuso crear una empresa que ofertara productos originales y que expresaran el orgullo que sienten de ser mexicanas.



Comenzaron con la creación de collares de técnica huichol y nombraron a su marca “IraGio”, sin embargo, esta idea no les convenció y en su segundo intento nació “Epifanía Artesanal”, y aunque cambiaron de crear collares a aretes, mantuvieron la técnica artesanal.



“En el colectivo imaginario común cuando hablamos de algo ‘huichol’ lo relacionamos con todo menos un accesorio que puedes usar en una boda, y cuando ven nuestro producto los clientes tienen una epifanía, pues no sé imaginan la técnica plasmada en productos que pueden ser casuales o elegantes”, compartió Valeria.



Cada par de aretes se elabora en al menos tres horas pues están hechos a base de piel y chapa de oro donde se pegan una a una las chaquiras y son adornados con motitas hechas de hilo de seda, así que cuando la producción comenzó a crecer, las horas de trabajo de ambas no bastaban y decidieron expandir su equipo y sus productos.



“Desde la universidad estamos muy involucradas en proyectos de labor social, así que cuando vimos que no podíamos solas decidimos ‘poner nuestro granito de arena’ y dar trabajo a mujeres de escasos recursos que fueran cabezas de familia, pues sabemos que su situación es complicada”.



Su empresa además apoya a artesanos de Tequisquiapan, pues manejan bolsas tejidas de fibras naturales, que adornan con características de Epifanía, como las motitas; y bikinis tejidos con crochet.



“Lo que queremos transmitir con nuestros productos es que tenemos una causa y con la compra de Epifanía ayudan a dar trabajo a personas que lo necesitan, a la par que preservando nuestras tradiciones”, dijo Karen.



Así mismo ofrecen sus productos en los diferentes bazares que apoyan diferentes causas.



“Nunca nos imaginamos que creceríamos tan rápido, pero es increíble. Queremos expandirnos aún más y poder ayudar así a más gente”, añadió.



Actualmente las empresarias leonesas distribuyen el producto de su talento en Londres, Dallas, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Torreón y Cancún, entre otras ciudades.



Valeria y Karen buscan, en el futuro, rescatar más técnicas artesanales para así conservar y fomentar el arte y la cultura mexicana.

