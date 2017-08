Lleva a la web talento mexicano

Desde su niñez, la leonesa Arely Limón siempre fue amante de la cultura mexicana y de su folclor, sin embargo, fue hasta su paso en la universidad que comenzó a transmitir su amor por nuestro País al puro estilo de una millenial.



Mientras estudió la carrera de Diseño Industrial en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus León, la joven tuvo la oportunidad de viajar de intercambio a Medellín y fue en ese momento que se dio cuenta de lo mucho que extrañaba las tierras mexicanas.



Durante su estancia en el extranjero se topó con los paradigmas que tienen en otros países acerca de la vida en México, por lo que decidió que en su regreso daría a conocer la belleza, potencial y talento que existe en nuestro País.



“Me declaro fan de mi País. Me encanta sus lugares, los paisajes, las tradiciones, su comida y su gente. Creo fuertemente en todo el potencial y el talento que existe en México”, expresó.



Como diseñadora también se dio cuenta del ingenio y creatividad que existe en la creación y desarrollo de productos, pero que éstos son poco conocidos y consumidos.



“Yo compraba mis cosas y la gente me preguntaba seguido de dónde eran, yo imaginaba que todo el mundo ubicaba, pero cuando les decía la marca me di cuenta del poco conocimiento que hay sobre los productos maravillosos que se hacen en nuestro País”.



Con las obligaciones en la escuela y actividades extracurriculares Arely tenía muy poco tiempo para ir de compras por lo que le optaba por comprar en línea y siempre recurría a opiniones de internet para conocer a fondo la calidad de los productos que iba adquirir; así que decidió que una buena manera para llegar a su meta sería mediante la creación de un blog, al cual nombró: “Arylimón”.



“Somos creativos y ocurrentes por naturaleza, por eso decidí iniciar este blog, como un espacio para promover el diseño independiente del País. Una forma de que más personas puedan conocer el trabajo de los diseñadores mexicanos”, puntualizó.



El camino hacia su objetivo no fue fácil, pues la bloguera no tenía mucho conocimiento sobre la creación de páginas web.



“La creación del blog no fue tan sencillo como yo pensaba. Empecé con una plataforma que tiene como plantillas ya pre diseñadas. Pero aun así me tarde como una semana para agarrarle la onda”, compartió.



“Platicando con otras blogueras me dijeron que no era la plataforma más amigable para los lectores, así que busqué otra para que mi público recibiera información de la mejor manera posible”.



Poco a poco su blog ha ido creciendo y Arely ha sido invitada a participar en el lanzamiento de diferentes productos, así como a inauguraciones de eventos relacionados con la moda.



En marzo de este año fue invitada al Coctel de Lanzamiento de SAPICA.



Semanalmente la leonesa recibe un promedio de mil visitas en su página, en la que comparte algunos productos mexicanos.



Además de su amor por México, tutoriales de creación de productos y eventos de bazares mexicanos y su vida como bloguera.



Ella sabe que para dar mayor promoción a su negocio requiere del uso de plataformas multimedia por lo que también maneja redes sociales como Facebook e Instagram, las cuáles aprovecha para tener una mejor interacción con sus lectores.



“Lo que más me gusta de ser bloguera es que he podido conocer a muchos diseñadores mexicanos, saber qué les impulsa a crear y conocer más de historia personal.



“También me encanta leer los comentarios de mis lectores, pues hay veces en que las personas que me siguen me piden consejos o me escriben para contarme experiencias propias”, agregó.



Actualmente ha realizado colaboraciones con diversas marcas como: “Mítu calzado”, “Ina Villarreal, hand made body care”, “Epifanía Artesanal”, “Kin Mix”, “Kuru”, “Gemza joyas”, “Think Twice”, “Sano backpacks”, “Annkara calzado”, “Makena handbags”, “My Piggy Bank” y “Carrot Hair Art Studio”, entre otras.

