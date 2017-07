Operó albergue sin aval de la Diócesis

La “Ciudad de los Niños de Salamanca”, por donde pasaron cientos de niños criados, alimentados y educados por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías se encontraba a prueba por la Diócesis de Irapuato y por casi 30 años operó sin el visto bueno de la Iglesia.

El proyecto liderado por el sacerdote comenzó en 1977 en sociedad con la religiosa Hortensia Jiménez, de acuerdo con el acta constitutiva de la casa hogar, pero no tuvo permiso de la iglesia sino hasta después de 2005, cuando se le otorgó la Sociedad de Vida Apostólica, bajo la tutela de la Diócesis de Irapuato.

Cuando se obtiene la Sociedad, la Diócesis de Irapuato lo pone aprueba, porque de seguir con el proyecto y ser avalado totalmente, es necesario un permiso expedido directamente desde el Vaticano.

Por unos 30 años, “Ciudad de los Niños de Salamanca” operó sin el visto bueno de la Diócesis hasta que obtuvo la sociedad apostólica.

Mancera, donde está ubicado la Ciudad de los niños de Salamanca, es un rancho tranquilo.

El padre Gutiérrez funje como superior, y participan otros dos sacerdotes: José Natividad Rodríguez del Agua y Marco Antonio Ruíz Martínez, este último actual encargado de la Ciudad Juvenil que alberga a jóvenes mayores de 15 años.

El padre

Pedro Gutiérrez Farías nació el 24 de febrero de 1941, en Quiroga, Michoacán, hoy tiene 76 años de edad.

El presbítero estudió en el Seminario de Morelia, y fue ordenado a los 24 años, el 28 de febrero de 1965.

Su recorrido en las parroquias y evangelizando fue corto, pues de inmediato comenzó con el proyecto de la casa hogar.

Fuentes consultadas por am señalan que el sacerdote comenzó su ministerio en su natal Michoacán, donde ya tenía la idea de abrir un albergue para menores, pero allá no le dieron luz verde para el proyecto.

Posteriormente fue enviado a Aguascalientes, donde duró poco tiempo. Luego llegó a la parroquia San Antonio Abad en Salamanca, Guanajuato.

Aunque lo conoció poco, el sacerdote Mario Alejandrí Díaz de León, párroco de la comunidad La Loma, a donde pertenece el Rancho Mancera, señaló que Gutiérrez Farías siempre mostró una actitud muy fina y de trabajo con los niños, además era muy querido por la comunidad por la labor que llevaba a cabo.

Desde que el DIF estatal tomó el control del lugar hay vehículos de la dependencia en los alrededores.

“Cuando llegué hace pocos meses, pues tuvimos un encuentro. Cuando me presentó ante la comunidad, el padre me pareció muy bueno, la gente en Mancera se expresan muy bien, lo apoyan mucho. Y los chicos que llegan son tremendos se necesita una disciplina fuerte, el padre no es así, su carácter no es estricto, ahí se les debe tratar con amor y paciencia”, opinó el padre Alejandrí Díaz de León, que pertenece al clero de la ciudad de León.