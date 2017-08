¡A domar felinos!

Celaya sabe que logrando buenos resultados de visita puede aspirar a un lugar en la Liguilla de Copa, hoy enfrentan a Pumas en la Jornada 2 de la Copa Corona MX.

Esta noche los de Ciudad Universitaria regresan al Miguel Alemán Valdés, en lo que será la segunda jornada de la Copa.

Celaya tuvo el primer tropiezo en este certamen, enfrentó a Monterrey en el arranque de Copa, Celaya jugó bien, pero tres errores le costaron caro y cayeron 3 a 0 en la Sultana del Norte.

Hoy los pupilos de Ricardo Valiño quieren conocer lo que es la victoria y buscar, por primera vez, entrar a la fiesta grande de la Copa.

El técnico argentino, Ricardo Valiño aseguró que van con todo para lograr la clasificación a la siguiente ronda.

“La verdad que es una linda chance la que tenemos aquí de recibir a Pumas, para poder tener aspiraciones en la Copa, debemos sacar buenos resultados, por el formato que tiene la Copa debemos hacernos fuertes en casa y lograrlo”, dijo.

Expresó que espera al mejor Pumas, pues sabe de la calidad de sus jugadores y técnico.

“Es un rival intenso, un rival que no va venir a encerrarse, la verdad esperamos un lindo partido”, aseguró.

Sobre su equipo, comentó que han hablado con cada uno de ellos y están entusiasmados y quiere hacer lo posible para tener los resultados positivos.

“Bien, hemos hablado bastante con los muchachos, hemos evaluados quienes están frescos y armar un equipo competitivo y poder ganar, no habrá rotación, sólo jugadores que tiene molestias no estarán y quien tenga las mejores condiciones estará jugando”, comentó.

Aseguró que Celaya no cambia su propuesta y seguirá siendo ofensivo.

“La propuesta no cambia, debemos buscar el partido, lo hicimos en los partidos que tenemos de visitantes, no lo vamos a cambiar en casa. Hemos trabajado eso (El gol), en la finalización de la jugada, cuando encontremos el equilibrio de mantener el cero en nuestra puerta y la culminación de la jugada, estaremos en lo ideal”, concretó.

Hoy, en el estadio Miguel Alemán Valdés, la afición vuelve a apoyar con fuerza y los Pumas están de nueva cuenta en Celaya.