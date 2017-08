Reconocen su talento

El Gobierno Municipal de Celaya reconoció a los atletas celayenses que han destacado en los últimos meses, les fue entregado un reconocimiento por parte del alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo.

Durante sesión de Ayuntamiento, estuvieron presente deportistas de diferentes disciplinas, desde voleibol, triatlón, tae kwon do, Judo y luchas asociadas, quienes estuvieron frente a los representantes del gobierno, quien con la consigna de ‘Tu triunfo es nuestro orgullo’ fueron felicitados.

Uno a uno los deportistas estuvieron junto a el alcalde, quien se tomó la fotografía oficial con cada uno de ellos.

Fueron reconocidos entre en total 10 atletas, entre ellos Eder Mejía quien es seleccionado nacional en Traitlón, Andrea Maldonado, quien también es parte del selectivo nacional en la disciplina de voleibol.

La motivan

La voleibolista, seleccionada nacional, Andrea Maldonado, se mostró feliz por el reconocimiento que le dio el gobierno, dijo que esto la motiva para seguir adelante en el deporte.

La celayense, quien ha destacado en el deporte de voleibol con varios campeonatos nacionales e internacionales, pero esta vez fue reconocida por su participación en Letonia junto con el equipo de Ferromex.

Así lo explicó Andrea Maldonado, cuando se le comentó la razón de su reconocimiento al merito deportivo.

“Fue un mundial de trabajadores, estoy participando por Ferromex, me llamaron como refuerzo, se me dio la convocatoria y fui a Letonia y quedamos en primer lugar”, comentó.

Dijo que el gobierno de Celaya siempre ha tenido un apoyo para ella como deportistas, a pesar de que tuvo que salir a otra ciudad a estudiar, siempre se reconocen sus logros en el deporte.

“Es muy padre la verdad, Celaya siempre me ha apoyado a pesar de que Salí de la ciudad, cada año me han reconocido”, dijo.

La celayense actualmente está convocada para estar dentro del seleccionado nacional, lo cual dijo es motivante.

“Para un deportista es lo máximo, un sueño y muy padre, en este momento me quiero enfocar en lo laboral, el deporte se me podría acabar y vamos a enfocarnos en lo laboral”.

Dijo que ahora es difícil un puesto en el equipo titular, pues la juventud tiene muchas ganas, pero aseguró que siempre da todo en el trabajo..



El Dato



Fueron varios los atletas que destacaron, entre ellos Óscar Martínez,Jovanna Hurtado, Adán Ríos, Andrea López, Mario Gómez, Hilarión Adán, Danna Rodríguez, Rita Godínez, Éder Mejía y Andrea Maldonado. Estos dos últimos por otras razones (Mejía ha brillado como triatleta a nivel nacional, y Maldonado obtuvo el primer lugar en una competencia realizada en Letonia).