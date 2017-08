Ya entrena con Celaya

El refuerzo argentino de Celaya, Adrián Toloza, ya está entrenado con sus compañeros.



Ayer arrancó la semana con un fuerte entrenamiento a cargo del profesor Ricardo Valiño, el cual ya ha comenzado de ver de cerca al nuevo delantero de los Toros, mismo que se declara emocionado por llegar a una institución competitiva.



“(Estoy) Bien contento, feliz, tratando de hacer bien las cosas para bien del equipo, para bien mío y para todos, sumar y llegar al objetivo, he venido a pelearlo y siempre daré lo máximo de mí”, fueron sus primeras palabras ayer.



Hace no más de dos semanas, Toloza fue uno de los jugadores que logró el ascenso con el Atlético Mitre de Argentina con su nuevamente compañero Facundo Juárez, perfil que les ayudó a llegar al club.



“Anímicamente vengo bien, y físicamente bien, hemos ascendido con Facundo Juárez, se vino para aquí, apenas supimos de esto, no hemos dudado de nada, no hemos tenido vacaciones, sabemos que aquí hemos venido a pelear, a luchar y con más razón, venimos de un ascenso que es algo hermoso, y pelear algo similar es para no bajar los brazos”, expresó.



México y Celaya llamaron su atención del artillero argentino, quien dijo que le gusta pelear por los objetivos que tiene el club astado y quiere un ascenso más en su carrera.



“Me llamó la atención, por cómo es el club y que pelea, a mí me gusta pelear las cosas, queremos pelear el ascenso y siempre estar en la cima, tiene un sabor diferente y eso me ha hecho venir rápido”, comentó.



Se definió como un jugador de ataque, que tiene contacto con la pelota y le gusta tener un juego suelto, ser buen compañero y siempre buscar el gol.

Adrián Toloza ha estado en equipos como Quilmes de Argentina, El Porvenir, Magallanes de Chile y Atlético Mitre.



A diferencia de otros refuerzos que han llegado recientemente a los Toros, Adrián Saúl no es ningún “jovencito”.



El nuevo elemento del Celaya ya cuenta con 27 años, una edad que le permite estar en su mejor momento físico, pero que también le da una mayor madurez para saber tomar decisiones en el campo de juego, y fuera de este.