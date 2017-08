‘Falta trabajo en conjunto’: Jorge Acuña

Para combatir la violencia e inseguridad, “se debe trabajar en conjunto”, mencionó Jorge Acuña, exdirector de la policía de Celaya en la pasada administración, tras el asesinato de J. Santos Juárez.





“Todos los atentados son lamentables sea quien sea, en este caso hay trascendencia por ser un personaje ‘público’, y todas estas circunstancias generan intranquilidad, los hechos que ocurren a diario han superado los niveles, cosas que nunca se habían visto en la ciudad, de verdad es lamentable”, mencionó.





Aseguró que cuando él fue director no supo de un riesgo mayor, no tuvo una mala experiencia, ni amenazas, aunque estuvo consciente de que existía el riesgo de sufrir lo que le pasó a J. Santos Juárez.



El exdirector consideró que los delincuentes no han sobrepasado a los policías, más bien es algo más marcado en los tres niveles de gobierno, no solamente policial, los responsables del desarrollo social deben tomar conciencia de lo que está pasando, debe haber modificaciones.





Los más recientes hechos violentos han provocada que haya “afectación, principalmente con la gente cercana, y por supuesto esto afecta a todos, se daña la tranquilidad de la sociedad, ya la gente no puede hacer sus actividades cotidianas, se van privando de salir, afecta socialmente y en el desarrollo económico”.





Resaltó que no se puede encontrar una estrategia en poco tiempo y que lo solucione todo, es un desarrollo de mucho tiempo, se deben crear estrategias, los responsables; los que hacen las leyes deben trabajar, tener esa cercanía, los funcionarios deberían trabajar más, tener ese acercamiento, no hay soluciones mágicas, y el gobernador que es nuestro dirigente estatal, debería involucrarse más.