Harían homenaje a director y escolta

El cuerpo del fallecido director de la Policía de Celaya, J. Santos Juárez Rocha, y de su escolta, Manuel Acosta, son velados en sus domicilios en el Municipio de Salamanca.



Funcionarios de Celaya no asistieron hoy a la comunidad de Loma de Flores, donde se encuentran los cuerpos. Hasta el momento el gobierno municipal de Celaya no tiene definido si se le realizará un homenaje al ex director.



“Se tiene pensado que se lleve a cabo una misa en el municipio de Celaya para ver si están todos los compañeros, toda la gente cercana al comandante Santos, y llevar a cabo el Homenaje”, dijo el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda



El funcionario informó que se respetará la decisión de los familiares de Juárez Rocha, con respecto a dicho evento. Es el secretario de Seguridad Ciudadana, César Vázquez Rivera, quien está en contacto con las familias.



“Tenemos que respetar la voluntad de ellos (familia), ha sido un momento muy difícil, un par de días duros, y así seguirá”, dijo Montellano.



“La decisión que tome la familia, la vamos a respetar. Si deciden que se lleve a cabo de cuerpo presente en un evento, así lo haremos, si ellos deciden que lo hagamos posterior al duelo, así lo haremos”.

