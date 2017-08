Espero que lo recuerden: el 11 de septiembre de 1973, en chile, el tirano comunista y “compañero” SALVADOR Allende Gossens – Judío – ordenaba a las tropas del glorioso ejército chileno, que masacrara al pueblo en el inolvidable “cacerolazo”.



Fue una ENORME protesta con cacerolas vacías y el reclamo de MUCHO socialismo y nada qué comer.



El ejército avanzaba, pero, repentinamente, las torretas de los tanques cambiaron dirección; no contra el pueblo, sino al palacio de la Moneda, la sede del siniestro mando comunista.



¡Augusto Pinochet desobedeció la orden del asesino Salvador Allende! Entro el ejército a palacio y encontró el drama: presuntamente el tirano se había suicidado. Hay informes que aseguran que su misma pandilla judía y comunista lo eliminó, para que apareciera como mártir… nadie lo creyó.



Y la pandilla fue arropada AQUÍ en MEXICO por el otro “compañero” Luis Echeverria, muchos hoteleros (yo los vi) se quejaban de la prepotencia comunista chilena que vivió en la Zona Rosa y con el dinero de los mexicanos.



Volviendo al tema: ¿Qué pasará si el tirano de Venezuela ordena al ejército venezolano ASESINAR al pueblo ante el rechazo de la farsa del domingo 30?



Tendrá que salir (si no es que salió) un Pinochet que desobedezca la orden. Ahorita ya está vigente la pena de 10 años de cárcel para quien proteste… y ojalá Peña Nieto no haya visto eso, pues el mal ejemplo cunde, Allá es otro problema; el nefasto comunismo.



Aquí la corrupción y la peje amenaza.



Los mexicanos DE BIEN – la gran mayoría – debemos estar ALERTA pues con toda razón protestamos ante la corrupción aflorando por todas partes, tranzas en construcción de carreteras, pseudo refinerías, compra – venta de TERRENOS, etc.



El pueblo debe protestar con orden y acabar con la corrupción.



¡MÉXICO es grande! ¡cuidémoslo y pongamos nuestra ROCA, no sólo un granito de arena…! P.D. Me uno al dolor de la familia del funcionario policiaco ASESINADO.



Se cumple lo que “dije” hace muchos años:



Nadie querrá ser policía… ¡Menos ser JEFE!

