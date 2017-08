ASTERISCOS

***ATÍPICOS



Sobre la violencia, de hechos aislados ya pasaron a ser atípicos según la percepción del alcalde de Celaya Ramón Lemus quien así se refirió al triple asesinato el viernes pasado en una plaza comercial, continuando con el discurso de que no solo pasa en Celaya y que hace 50 años “se podía amarrar con longaniza a un perro”.





*DELINCUENTES



Justo el día en que asesinan al director de la Policía Municipal, el alcalde de Celaya continúo con su línea de decir que los ciudadanos que han matado tienen historial delictivo buscando escudarse en que no ha habido víctimas colaterales.





* SUCESOR



Si bien nadie se puso de acuerdo con el quien se quedaría de encargado de la Policía Municipal de Celaya para elegir al nuevo director aún están archivados los currículos de Héctor Mauricio Ortiz Rico y de Antonio Vera García quien fue subdirector de Seguridad Pública hace más de dos décadas y quienes incluso estaban por delante en la terna hace casi un año cuando eligieron a Santos Rocha, pero ahora la incógnita es si seguirán queriendo el peligroso puesto.





*LAMENTABLE



Los últimos hechos violentos han dejado en evidencia que las capacidades del gobierno municipal para dar seguridad están más que rebasadas, pero lo más preocupante es que no hay ni siquiera visos de que las autoridades comiencen por reconocer el problema y su incapacidad para resolverlo.

***ADIÓS DIEGO



La revelación periodística de am el viernes pasado sobre la “intervención” con un “ejército” de funcionarios municipales y del Estado para “peinar” varias colonias de Celaya y aplicar encuestas del programa Impulso Social en las que aprovechaban para promocionar a Diego Sinhué Rodríguez, terminó con precipitar la salida del ya abierto aspirante a Gobernador.





*TRONÓ LA BOMBA



Diego se tenía que ir pronto, eso era claro, pero todavía eso no estaba en sus planes, ni en los de Márquez. El funcionario quería consumir hasta el último día que el calendario electoral le permitía para, cuando el partido presentara sus reglas del juego, él renunciar y apuntarse, pero no se pudo. Para “amortiguar” el impacto decidieron ayer adelantar su renuncia y quitarle presión a Márquez y a Diego.





*HUMBERTO OPERA



Del dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, no es su estilo salir a dar una declaración estridente que pueda ponerlo en entredicho entre la de por sí polarizada militancia, pero sí se sabe que no estuvo ajeno a esta negociación que terminó en la salida de Diego.





*SE VE, SE SIENTE



Se le despidió con los discursos obligados, el agradecimiento y reconocimiento a su desempeño. Y Diego aprovechó para defender que “los logros son muchos y se ven, se sienten”. Presumió que Impulso Social mejoró la calidad de vida de un millón 144 mil personas con 11,500 obras y acciones. Pero no presentó los indicadores que registren como disminuyeron las carencias sociales el último año.





*RESULTADOS, VEREMOS



Esa numeralia a Diego no le va a alcanzar para justificar la millonaria inversión de Impulso Social, el impacto real se verá cuando el Coneval presente su siguiente medición de la pobreza o que el Observatorio Académico, que el funcionario tanto presumió, comience a evaluar resultados. Le faltó tiempo para consolidar el programa anti-pobreza y le sobró motivación para soñar con el 2018.





*GIRA DE MEDIOS



Ayer le pidió a los medios de comunicación que lo inviten, que hará una gira para platicar con todos. Querrá defender a Impulso Social que arrancó en abril del 2016 y presumir los resultados que su rival interno por la candidatura, el senador Fernando Torres, le achacó que no los tiene.



Su confirmación de que quiere ser el Gobernador pues ya no fue destape, eso se sabe hace muuuucho.





*MUCHAS PREGUNTAS



Con su renuncia no se acaban las dudas. De la “intervención” en Celaya la única explicación que han dado es que son encuestas para Impulso Social. ¿Por qué no muestran todo el cuestionario y los videos de apoyo que presentaban en las tabletas en el que Diego daba una entrevista a la cadena CNN?. ¿Por qué van 15 meses del arranque de Impulso y no han terminado las encuestas de diagnóstico?, etc, etc.





*EL VENEZOLANO



De la contratación del venezolano Pedro Silva para apuntalar su aspiración sólo dijo que ellos no lo contrataron, pero no negó que alguien lo contrató, ¿cuánto le pagan, cuál es la asesoría que presta?





*¿Y LOS OTROS FUNCIONARIOS?



Y tampoco han explicado qué tiene que hacer coordinando encuestas de Impulso el subsecretario de Vinculación Política de la Secretaría de Gobierno, Rolando Alcántar; o el director del Centro Estatal de Prevención de la Delincuencia, Pedro Damián González, y una amplia red de funcionarios municipales.





*ISABEL, ¿DÓNDE ESTÁ?



Ya el Partido Verde anunció le pedirá a la Secretaría de la Transparencia que revise la promoción de Diego con recurso público, mientras que Márquez declara ayer que no hay nada que investigar. No es si quieren o se los piden, de oficio la dependencia de Isabel Tinoco ya tendría que estar en eso ¿o no?





*RELEVO NATURAL



Del relevo de Sinhué Rodríguez, el veterinario Gerardo Morales, es lo natural, conoce de la operación de la Sedeshu como el Subsecretario de Administración e Inversión de la misma. Al término del sexenio de Juan Manuel Oliva fue Secretario de Desarrollo Agroalimentario del Estado. Es un paso seguro para garantizar la continuidad de los programas, eso sí, con todo el mismo equipo “dieguista”.