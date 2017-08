Michel Franco consigue beca... ¡de Rockefeller!

El cineasta Michel Franco pasará todo octubre en The Bellagio Center, situado en la ribera del idílico Lago Como, en Italia, para inspirarse y escribir el guión de su próxima película.



El creador de Las Hijas de Abril y Después de Lucía, ambas reconocidas en el Festival de Cine de Cannes, contó en entrevista que obtuvo el acceso de la Residencia Rockefeller con los gastos pagados, pues el lugar que impulsa a talentos de todo en el mundo para que elaboren un nuevo proyecto en diferentes áreas de las Bellas Artes.



"Somos seis personas de diferentes disciplinas, no sé quiénes son los otros, puede ser un pintor, un escultor. Yo voy a escribir, quizás tengo una labor más sencilla. Si eres pintor, te dan el material, lo mismo con un escultor", comentó Franco.



El también productor ya hizo una dinámica similar en la Residencia Cannes, años atrás, y fue en París donde escribió Después de Lucía, que ganó 2012 en la sección Una Cierta Mirada, en Cannes.



"Será una experiencia muy enriquecedora... cuando tomas y ves las cosas desde fuera, te da una perspectiva distinta. A mí lo que me funciona mucho es estar lejos de Lucía Films, que es muy demandante porque siempre estamos haciendo cosas.



"Marco la raya, no es sólo irse, saben que no atiendo otro asuntos mientras atiendo ese mes de escritura. Y la diferencia de horarios, me ayuda. Ya veremos qué surge en esa residencia", precisó el realizador que será jurado del Festival de Venecia.



Sobre este certamen, se siente orgulloso de formar parte del equipo que calificará la sección oficial.



"Es motivo de orgullo, me tocará juzgar trabajos de los mejores directores del mundo, de gente que admiro (entre ellos su colega Guillermo del Toro) y compartir con Annette Benning, con Rebecca Hall, y con Edgar Wright, que me han dicho que Baby, El Aprendiz del Crimen está espectacular.



"Haré algo que me encanta, ver películas, que es algo súper difícil cuando vas a promocionar una película. Creo que tiene que ver con que nos conocen por allá, y eso me parece muy bien".



Por ello, el director de 37 años anunció que retrasará la filmación de la serie que hará para Blim, El Que se Enoja Pierde, y el rodaje de la nueva película de Lorenzo Vigas, La Caja.



"La serie ha resultado más laboriosa de lo que yo pensaba, estamos escribiendo Jorge Hernández, Gabriel Ripstein y yo. No puedo adelantar aún a qué actores tenemos, pero ya estamos cerrando esa parte", dijo.