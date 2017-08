Robbie Williams sufre por comer... ¡dormido!

Robbie Williams le gusta el 'candy', y no precisamente su canción.

El cantante, de 43 años, reveló que desde hace un año sufre un trastorno relacionado con el sueño que le provoca comer ¡en plena madrugada!

A este trastorno se le conoce como NS-RED (Nocturnal Sleep-Related Eating Disorder) y ha hecho que el cantante suba de peso por comer alimentos ricos en azúcar.

"Cuando estoy completamente dormido, me levanto y voy a comer. No lo hago a propósito y no estoy consciente de lo que hago, pero sucede. Además, aparentemente, mientras duermo no quiero col; quiero montones de azúcar", reveló.

"Como pueden imaginar, ha sido muy extraño. Apenas puedo comer porquerías durante el día porque ya lo hago mientras duermo”, aseguró el intérprete de "Rock DJ" en un videoblog.

El trastorno de Robbie Williams no es considerado un desorden alimenticio, sino un trastorno del sueño, de acuerdo con The Huffington Post.

En Twitter, un seguidor de Robbie lo cuestionó sobre sus hábitos de sueño, a lo que el cantante explicó que encontró opciones menos saludables para comer, pues se alimentaba con macarrones con queso y galletas con crema de maní. Sin embargo, el ex integrante de Take That admitió que lucha por controlar su peso.

"Estoy haciendo una dieta extraña desde hace más de un año, por comer en la noche", aseguró.