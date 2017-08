‘Era una situación anunciada’: ROG

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que la renuncia de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado era una situación anunciada, acción que tendrán que tomar otros funcionarios que aspiren a un cargo público.

“Era una situación anunciada, él siempre manifestó ese deseo, que bueno que ya se lanza directamente a la búsqueda de la candidatura (...) se empiezan a calentar las cosas políticas en todo el Estado y conforme pasen los días seguramente van a continuar, se van a intensificar los ataques y las propuestas”, dijo.

Refirió que sería lo deseable que otros funcionarios y legisladores dejen el cargo si quieren contender, aunque la ley no los obliga a hacerlo, sin embargo, si se quiere una contienda sin problemáticas, valdría la pena inclinarse por las licencias.

El Alcalde dijo que Rodríguez Vallejo se ve como un perfil ganador, pues aunque es joven ha tenido buenas experiencias políticas, ya que todas las contiendas electorales que enfrentó en el pasado las ganó en su municipio.

“Tiene ya amplia experiencia política tanto como Diputado, en el caso del municipio y luego Desarrollo Social, ha recorrido el estado muchas veces, y bueno, esperemos que las cosas se vayan dando al interior de Acción Nacional”, refirió.

En cuanto a si debería existir o no una investigación por el tema de las encuestas para posicionar la imagen del ex Secretario estatal así como el mal uso de recursos públicos, Ortiz Gutiérrez dijo que no lo ve probable, y que no se pueden escuchar todas las voces que presuman algo, ya que no hay indicios de ello.

“Somos de los municipios que tuvieron mayor recurso (de Impulso Social), los proyectos se liberaron pronto, cuando teníamos alguna entretención inmediatamente platicábamos con él (Rodríguez Vallejo) y nos destrababa las cosas, creo que hay una buena relación”, enfatizó.

Al cuestionarle si está interesado en buscar la reelección, Ortiz Gutiérrez dijo que aún no ha definido el tema, pues la ley señala que debería renunciar 2 meses antes del día de la elección, en caso de tomar la decisión.