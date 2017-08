Urgen a generar proyectos

Aterrizar más investigaciones para que se conviertan en nuevas empresas de base tecnológica urge para poder generar proyectos que impacten positivamente en la ciudadanía, opinó la directora de la unidad de Cinvestav en Irapuato, Gabriela Olmedo Álvarez.

“En México son pocos los esfuerzos que llegan a consolidarse como empresas, porque no se ha hecho antes un esfuerzo para hacerlo, no es culpa de los chicos o las universidades, simplemente en las universidades no tenemos oficinas para licenciamiento, para patentes, para transferencia, apenas estamos empezando a encontrar esos caminos de manera unida”, indicó.

La titular de Cinvestav acudió a la apertura de talleres del nodo en Guanajuato, Nobi Bajío, donde participan alrededor de 25 equipos de científicos que durante 8 semanas recibirán capacitaciones por parte de especialistas en empresas.

“Nobi Bajío es una herramienta para poder acercar a los investigadores con gente experimentada en empresas para poder generar nuevas empresas de base tecnológica, que enriquezcan a la región y al país, NSF que es la National Science Foundation, que junto con Conacyt pone los fondos para crear diferentes nodos en todo el País”, explicó.

Entre los participantes se encuentran investigadores de Guanajuato, el Bajío, Jalisco y Michoacán, con temas variantes y propuestas novedosas, entre ellas la atención a temas del campo, que son de mucho interés en el estado.

Olmedo Álvarez comentó que incluso esperan tener una Secretaría de Innovación para poder acercar la metodología y las capacidades los investigadores, para convertirlos en empresas de jóvenes, para que no tengan que buscar trabajo saliendo de la universidad.