Y desde aquí…

#SinPartidos

¿Porqué un candidato independiente?

Desde las elecciones de 2015 se presentó la figura de los candidatos independientes. La realidad es que de 5 candidatos de esa categoría que ganaron en esa ocasión en todo el país, 4 habían sido militantes activos de algún partido político e incluso habían ocupado cargos públicos bajo la bandera y cobijo partidista. Sólo uno, Pedro Kumamoto, es genuinamente de extracción ciudadana. Ha realizado un trabajo impecable desde un escaño en el Congreso de Jalisco, logrando varios acuerdos importantes y transparentando por completo sus actividades como legislador.

A la hora de que un Partido Político presenta una formula ante la autoridad electoral, ésta fue elegida bajo los procesos internos de cada partido. Cada Instituto político tiene sus propios sistemas de democracia interna. La fórmula para un Ayuntamiento contempla a la persona que se está postulando para Alcalde, además, en el caso de Irapuato se presenta la planilla contemplando a 2 Síndicos y a 12 regidores con sus respectivos suplentes. En ambos casos deberán contemplar la paridad de género, es decir, intercalar a un hombre y a una mujer. Conformar la lista particularmente de Síndicos y Regidores permite en cierta forma dar cabida a las diferentes voces que hay dentro de un partido y si además el mismo va en coalición con otro, permite ingresar a miembros de ambos Institutos Políticos dentro de la planilla. El Ayuntamiento quedará conformado por el Alcalde que resulte ganador en las elecciones, los Síndicos de esa misma fórmula y para designar regidores el IEEG tiene una formula por la cual da cabida a las diferentes fuerzas políticas que lograron determinados números de votos. Así, aquí en Irapuato tenemos un Ayuntamiento integrado por un alcalde junto, 2 Síndicos y 6 regidores panistas. 4 regidores priistas, 1 del partido verde y 1 de morena.

En el caso de que un Ayuntamiento bajo la fórmula ciudadana aplicarán las mismas reglas y formulas que en el caso de un partido político. En Guanajuato tenemos ya el antecedente de Comonfort, donde ganó una planilla ciudadana.

En el caso de los Diputados la realidad es que los Partidos tienen varias formas de llevar a un candidato a la curul. Puede ser que una persona llegue al cargo por ganar su Distrito electoral; puede llegar incluso aún perdiendo por ser uno de los mejores segundos lugares (por repechaje); o puede llegar por la vía plurinominal. En el caso de un candidato independiente sólo podrá llegar si gana su distrito electoral, lo cual es claramente una desventaja (otra mas) contra los independientes.

Pero ¿qué diferencia en realidad a un candidato ciudadano de uno partidista? ¿por qué apoyar a un candidato que no cuenta con el apoyo de un partido? La respuesta parece obvia, pero no lo es tanto. Estoy seguro que no todos nuestros políticos son corruptos e insensibles. No todos nuestros gobernantes son Javidu´s, pero es muy difícil ejercer el poder de una manera honesta y leal a la sociedad, cuando tienes tras de ti intereses muy fuertes comenzando con el de tu propio partido. Pongo el ejemplo de nuestra Diputada Federal (ni tan nuestra pues tampoco ha sido muy empática con las causas del pueblo) Yulma Rocha. Ella integraba la comisión donde se discutiría la propuesta de Kumamoto de #SinVotoNoHayDinero con la que se le quitarían muchos recursos públicos a los Partidos Políticos y ¿qué es lo que hizo? Salió corriendo cual gacela (junto con otros diputados incluyendo a 2 diputadas más de Guanajuato), para dejar sin quórum la sesión y que no se pudiera discutir. Entonces ¿qué quiere decir eso? Pues que la señora Diputada no sería capaz de votar contra su partido aunque eso sea contrario a lo que la gente que votó por ella le pediría que hiciera. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que ser parte de un partido condiciona en mucho tu actuar. Igualmente el apoyo económico que reciben de determinadas personas durante su campaña, igualmente hace que a la hora de ejercer los presupuestos pues tengan que retribuir esas aportaciones, lo que simple y sencillamente se convierte en corrupción.

El actuar de los partidos políticos en nada se parece a los principios que les dieron vida. Aquellos hombres y mujeres estadistas que fundaron los partidos con ideales, con objetivos muy claros pero sobretodo con el corazón, seguramente se volverían a morir de ver en lo que se han convertido, pues han prostituido de acuerdo a sus intereses sus doctrinas. Para muestra un botón. ¿Entienden ustedes la alianza que pretenden el PAN y el PRD para las elecciones de 2018? ¿Cómo se pueden unir el partido responsable de que la ciudad de México sea la más progresista del país, donde se aceptan matrimonios igualitarios, aborto, etc., y un partido como el PAN contrario a todo ello. La prostitución de la política a todo lo que da.

Un ciudadano que llega al poder sin ataduras partidistas y económicas tiene mucho margen de maniobra. Es tiempo de que los apoyemos

