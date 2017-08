Responde a lona de PAN

Juan Manuel Estrada, presidente municipal de La Piedad, dijo que desde que llegó a la presidencia ha trabajado en gestión de recursos de beneficio para este municipio.

Recientemente han aparecido algunas lonas impresas, una en el edificio donde se construyen las oficinas del Partido Acción Nacional, donde se señala al PRI como responsable del endedudamiento que adquiriría la ciudad por el tema de luminarias nuevas.

Y así se puede leera en la lona impresa: “En La Piedad de ceros pesos de gestión para obras a 125 millones de razones para no volver a creer en el PRI”.

Sacan hebra

Al respecto, el alcalde dijo que eso es una muestra de costumbre, “porque la vez pasada dijeron cero pesos y ahora dicen que son 125 millones de cosas extrañas, creo que vuelve a pasar la intolerancia y afán de sacar raja política”.

Se dijo tranquilo porque quien debe juzgar es la ciudadanía. “Creo que cada quien sabe lo que hemos hecho en cada una colonia y comunidad, se ha apoyado de una manera histórica. A comunidades se les apoyaba con 700 mil pesos, esta administración les apoyó con 4 millones de pesos”, aseveró.

Agregó que su administración ha visitado colonias que otros no habían hecho. Ejemplificó que se comenzó a pavimentar la colonia Nueva Lázaro Cárdenas, “la pavimentación de la calle Álvaro Obregón, tenían 9 años solicitándola y hasta ahora se pavimenta”.

Reconoce que ahora que inician los procesos electorales la oposición se centra en denostar, “es más fácil destruir que construir, es una campaña en contra de todas las administraciones, tratan de ver por sus intereses”.

Pidió a la ciudadanía a que analice los hechos y que no se deje llevar por comentarios.

Aclaró, que si no convence proyecto del alumbrado público no participará, “si no le conviene a La Piedad no le vamos a entrar; que tal que si le conviene al municipio, para eso necesitamos ciudadanizarlo e integrarlo con gente del observatorio metropolitano”.