Estudiante mexicano rompe récord en ultra distancia

Marco Antonio Zaragoza, alumno de doctorado en Ciencias Bioquímicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), impuso un nuevo récord mexicano de ultradistancia, al hacer un recorrido de 208.9 kilómetros durante 24 horas, en el Campeonato Mundial de Ultra Distancia que se realizó en Belfast, Irlanda del Norte.

La anterior marca nacional pertenecía a Sergio Vidal, quien en una competencia en Dallas, Texas, en 2015, recorrió 203.7 kilómetros.

"Como ser humano, esta experiencia me deja un mayor autoconocimiento de mi capacidad física y mental, y como deportista me deja un logro a nivel mundial", dijo Zaragoza.

"Poseer un récord nacional no es poca cosa y ahora quiero trabajar para romper mi marca", agregó el también físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Zaragoza Campillo corrió los primeros 100 kilómetros en nueve horas y 12 minutos. Su idea era hacer otros 100 kilómetros en 10 horas, pero las condiciones de la carrera se complicaron y su ritmo bajó al caer la noche; además, la temperatura continuó descendiendo a tal grado que hubo participantes que sufrieron hipotermia y tuvieron que ser atendidos por el cuerpo médico del evento.

"Nunca una carrera me había abofeteado como ésta", relató Marco Antonio, quien aceptó que en algunos lapsos estaba ‘cabeceando’ mientras corría.