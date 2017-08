Luego de que Pumas emitieran un comunicado bajo el título "De Pumas nadie se burla", en el que indicaba que tomará acciones legales en contra de Gastón Silva por no cumplir con el acuerdo de transferencia que la entidad universitaria había alcanzado con el defensa charrúa y el club Torino de Italia, el jugador respondió.

Desde sus redes sociales, Silva publicó: "CIRCO CONMIGO NO!!"

"Las acciones legales se hacen en los organismos correspondientes, no en un comunicado xa dañar mi imagen! Lamento la actitud de algunas personas pero como todo tiene causa y consecuencias donde las acciones legales x daños y perjuicios las iniciaré donde corresponden! Soy un hombre y yo decido donde jugar. Abrazos", sostuvo el uruguayo.

Pumas adelantó que con el apoyo de la Liga MX, está analizando las acciones jurídicas a tomar, y remató su mensaje con la frase: "De Pumas y del futbol mexicano nadie se va a burlar".