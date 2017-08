Hay agosto ¡para todos!

Jueves 10

Pancho Varona

Lugar: Bar 500 noches

Hora: 9 de la noche

Costo: $500

Uno de los grandes amigos de Joaquín Sabina viene a León para interpretar sus famosas Noches Sabineras. Desde hace más de 30 años, Pancho acompaña a Joaquín en sus conciertos; junto a Antonio García de Diego han colaborado con las canciones del jienense.

Viernes 11

Tributo a The Beatles

Lugar: Teatro Manuel Doblado

Funciones: 7 y 9:30 de la noche

Costos: $160 a $290

Ticket To Ride León es un espectáculo multimedia, donde Help!, la banda tributo a The Beatles en México, llevará a sus fans por un inigualable viaje por los más grandes éxitos del cuarteto de Liverpool.

Sábado 12

Juventu Fest

Lugar: Plaza Expiatorio

Hora: Todo el día

Sin Costo

El Instituto Municipal de la Juventud invita a la “Explosión Joven”, un espectáculo musical que terminará con un concurso nacional de Break Dance. Siete Catorce, Fídeo Cósmico (en la foto), Fabían Barbosa, Rex Attack, La Carreta Loca, Modus Operandi, Charles Modulation, Dj Sets, entre otros, forman parte de la segunda edición.

Martes 15

Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve

Lugar: Teatro Manuel Doblado

Funciones: 7:15 y 9:30 de la noche

Costos: $220 a $440

Las aventuras y desventuras de tres mujeres que intentan rehacer su vida luego de una separación, es el centro de la trama protagonizada por Lourdes Garza, Yeckaterina Kiev, Lilli Brillanti, Silvia Ramírez, Kelchie Arizmendi y Liz Clapés (alternan funciones).

Sábado 19

Comisario Pantera

Lugar: Hammer Soul

Hora: 10 de la noche

Costos: $200 a $500

Se han ganado un lugar en el pedestal de las bandas más destacadas de la escena rockera independiente. En León presentarán parte de su más reciente disco “Cosmovisiones”, entre las que destacan “Volveré” y “Cuarto obscuro”, y los obligados “felinos” como “Amiga”, “Aire”, “Nada es fácil”, entre muchas otras.

Miércoles 23

Arjona

Lugar: Poliforum

Hora: 9 de la noche

Costos: $2,500 a $600

El cantautor guatemaltecoal vuelve a León como parte de su gira “Circo Soledad”. En conferencia de prensa, organizadores del evento señalaron que el cupo será limitado debido al formato del evento:

“No va a haber gradas y sólo se colocarán sillas porque el show asemeja a un ambiente circense; el cupo será exclusivo para un número de 5 mil personas”, dijo Alejandra González.

La última vez que Arjona visitó la ciudad fue el 31 de octubre del 2014, como parte de su “Viaje Tour”.

Jueves 24

No te va a gustar

Lugar: Teatro Manuel Doblado

Hora: 9 de la noche

Costo: $220 a $400

La banda uruguaya regresa a León con su conocida mezcla de rock, murga, candombe, ska y reggae. NTVG presenta “Suenan las alarmas”, su último material con el que hacen un recorrido por toda su historia, la que el próximo año cumplirá los 20 años.

Viernes 25

La Barranca

Lugar: Rolling House

Hora: 10 de la noche

Costos: $400 a $500

Su trabajo es parte imprescindible en el rock de nuestro país. Dos de los discos más importantes de la escena fueron realizados por José Manuel Aguilera y compañía hace poco más de 20 años. Durante su show, tendrán como invitado especial al grupo El Fausto.