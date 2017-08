Descarta Alcalde amenazas contra altos mandos

Los jefes policíacos de la Secretaria de Seguridad Pública de León no están amenazados por la delincuencia organizada, aseguró el alcalde Héctor López Santillana.

Además, el primer edil descartó implementar esfuerzos extraordinarios para la seguridad de los encargados de la seguridad del Municipio.

“Que yo tenga conocimiento de que hay reporte de amenazas contra los de Seguridad, no. Las medidas de seguridad en León desde un principio están dadas. En sí, en León no sólo revisamos el protocolo, sino que nos aseguramos de que el protocolo que ya está establecido, se esté cumpliendo cabalmente... no vemos necesidad de hacer esfuerzos extraordinarios”, mencionó ayer.