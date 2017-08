Maltratan a más perros

El coordinador del Centro de Control y Rescate Animal, Dr. Alfonso García, justifica el atraso que asociaciones y grupos dedicados al cuidado animal perciben en la aplicación del nuevo reglamento de protección animal a nivel municipal.



El reglamento de protección animal en el municipio de León, aprobado el pasado 27 de abril, tiene “la finalidad de proteger la vida y la salud de los animales, e impedir el maltrato y la crueldad causados hacia ellos por el ser humano”, según dicta el documento.



El nuevo reglamento de protección animal de León, posee cuatro vectores principales: adopción, verificación, captura y esterilización; y a diferencia de anteriores reglamentaciones, éste abarca animales de trabajo como caballos, mulas y burros, explica el Dr. García.



No obstante, y a meses de que iniciara su vigencia, fundadoras y encargadas de fundaciones a favor de los animales, identifican un importante atraso en la aplicación del reglamento.



Fabiola Ramírez, de Amigo Cuenta Conmigo, funge actualmente como mediadora, orientando los 30 reportes que recibe semanalmente con el Centro de Control y Bienestar Animal, a través de la marcación 072. Sin embargo, la directora considera que dichos reportes no se están verificando de manera adecuada, pues no se ha llegado a la solución de estos.



Uno de dichos casos es el de Diana Mendoza, quien desde meses atrás ha reportado maltrato animal al 072, en un domicilio ubicado en la calle Carlos Herrera, de la colonia Arboledas.



Aunque al domicilio reportado se han realizado visitas, Mendoza no ve resultados en el cuidado del animal, además de que no se le permite dar seguimiento a su denuncia, porque de brindarle información el proceso debería iniciarse nuevamente.



Por otra parte, Leticia Santillan, de KNINA, comenta que desde años atrás ha reportado el caso de 19 chihuahuas alojados en una residencia, el cual hasta hace poco retomó con base al nuevo reglamento.



A diferencia de reportes anteriores, en esta ocasión el domicilio fue visitado la semana pasada, por lo que espera pueda pronto solucionarse este caso con base a la nueva reglamentación de la que expresa que “falta que lo cumplan, de qué sirve si no se aplica como debe ser”.



“La mayor parte del atraso es que las denuncias no siempre son asertivas (...) No todos son maltrato animal, entonces yo tengo que meter gente cuando son problemas de vecinos, y lamentablemente allí yo pierdo mucho tiempo, en todo el proceso administrativo que genera una denuncia”, explica el Dr. García.



De las 480 denuncias que ha recibido el Centro desde que se aprobó el nuevo reglamento, en sólo el 19.3% se ha detectado verdadero maltrato animal.



Falta personal

Ante el gran número de denuncias, los actuales 30 integrantes del equipo de trabajo del Centro de Control y Bienestar Animal se ven rebasados, por lo que el director ha solicitado apoyo a la administración para incrementar el personal.



“Está un requerimiento, porque han aumentado las llamadas, ha aumentado el trabajo a través del nuevo reglamento, pero ya se está pidiendo apoyo al Ayuntamiento, a Presidencia, al Municipio, para que haya nuevas contrataciones”



Sin embargo, el director resalta que otra medida de apoyo es la adecuada participación ciudadana: reportando únicamente aquellos casos que de manera verídica traten de maltrato animal.



“Roma no se hizo en un día, yo creo que hace falta cooperación de la sociedad civil, y sobre todo concientizar a la población”, coincide Fabiola Ramírez de Amigo Cuenta Conmigo.