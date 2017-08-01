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León

Seguirán 200 colonias ¡sin agua!

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Reparan tubo de 36 pulgadas en mal estado que se rompió pero surge nueva fuga.

Esta mañana se reparó la megafuga pero surgió una nueva. Foto: José Trinidad Méndez.

Esta mañana se reparó la megafuga de 36 pulgadas en la batería del Turbio que obligó a detener la producción de agua de 17 pozos. Pero se tronó la tubería en otro punto y Sapal detiene la producción de agua.

Seguirán sin servicio las 200 colonias afectadas de la zona poniente y norte, desde la zona de León II hasta el Campestre.

El problema es la tubería que tiene más de 40 años, informó Sapal.

 

Las colonias afectadas:



- CENTRO



- LA MERCED (RAMÍREZ GARCÍA)



- LUZ MARÍA DIAZ INFANTE



- OBRERA



- SAN JUAN DE DIOS



- SAN NICOLAS



- BOSQUES DEL REFUGIO



- CERRO GORDO



- EL MIRADOR (CAMPESTRE)



- EL REFUGIO CAMPESTRE



- LOMAS DEL CAMPESTRE SECCIÓN VILLAS



- LOMAS DEL SOL



- POTRERO DEL CERRO



- SAN JOSÉ DE LAS PILETAS



- BALCONES DEL CAMPESTRE



- BALCONES DEL CAMPESTRE 3RA. SEC



- CUMBRES DEL CAMPESTRE



- EL LAUREL



- JARDINES DEL CAMPESTRE



- MISION LA CAÑADA



- PASEOS DE LOS PIRULES



- POTRERO DEL CERRO



- PRIVADA ALBORADA



- BOSQUE AZUL



- COLINAS DE GRAN JARDÍN



- EL MIRADOR DE GRAN JARDÍN



- GRAN JARDÍN



- LOMAS DE GRAN JARDÍN



- LOS CÁRCAMOS



- PORTA TOSCANA



- PORTAFONTANA



- PORTONES DE GRAN JARDÍN



- PORTONES DEL BOSQUE



- PORTONES DEL CAMPESTRE



- BOSQUES DE LEON



- CAMPO DE GOLF DEL CAMPESTRE



- CASA DE PIEDRA



- CERRO GORDO



- CLUB CAMPESTRE



- MISION LA CAÑADA



- POTRERO DEL CERRO



- VALLE DEL CAMPESTRE



- VILLAS DEL CAMPESTRE



- CAÑADA DEL CAMPESTRE



- LA LOMA



- LINDA VISTA



- LOMAS DEL SOL



- PANORAMA



- BARRANCA DEL REFUGIO



- CAÑADA DEL REFUGIO



- CAÑADA DIAMANTE



- DANUBIO AZUL



- LOMAS DEL MIRADOR



- LOMAS DEL REFUGIO



- PORTON CAÑADA



- PUNTA CAÑADA



- REAL DEL REFUGIO



- TRENTO



- DESARROLLO BALEARES



- GRANADA



- JARDINES DEL MORAL



- LOMAS DE LA TRINIDAD



- PILETAS III



- SAN ANTONIO



- LOS PARAÍSOS



- VALLE DEL CAMPESTRE



- VILLAS DEL MORAL



- BOSQUES DEL CAMPESTRE



- EL CAMPANARIO



- EL CAPULIN (FRACCIÓN CERRO GORDO)



- EL PALOTE



- EL ROSARIO



- ENTRE DOS AGUAS



- GRANJAS EL PALOTE



- HABITACIONAL LOS CARCAMOS



- HACIENDAS EL ROSARIO



- JARDINES DEL CAMPESTRE



- LA CANTERA



- LA CUMBRE



- LA FLORIDA



- LA FLORIDA (RANCHO)



- LA HACIENDA



- LA HERRADURA



- LA MEDALLA



- LAGOS DEL CAMPESTRE



- LAS QUINTAS



- METRÓPOLI RESIDENCIAL



- PEDREGAL DEL CAMPESTRE



- PLAZA MAYOR



- POTRERO DEL CERRO



- PREDIO RÚSTICO EL ROSARIO



- PRESA EL PALOTE



- PRIV. DEL MORAL



- PUERTA DE HIERRO



- PUERTAS DE LA ALBORADA



- PUNTA CAMPESTRE



- REAL CAMPESTRE



- REAL DE BUGAMBILIAS



- REAL DE CAMELINAS



- REAL DEL BOSQUE I



- REAL DEL BOSQUE II



- REAL DEL BOSQUE 1ra.



- RESIDENCIAL DEL MORAL I



- RESIDENCIAL DEL MORAL II



- RESIDENCIAL LAS QUINTAS



- RINCÓN DEL CAMPESTRE



- SAN JERONIMO I SECCION



- SAN JERONIMO II SECC. (NORTE)



- SAN JERONIMO II SUR



- SAN NICOLAS DEL PALOTE II



- TORRES DEL LAGO



- VALLE DEL CAMPESTRE



- VALLE DEL MORAL



- VALLE JACARANDAS



- VILLAS DEL ROSARIO



- EL PALOTE



- GRANJAS EL PALOTE



- PLAZA MARINA



- CASA BLANCA



- EL TRIANON



- PEÑITAS



- RINCONADA DEL BOSQUE



- SAN NICOLAS DEL PALOTE II



- ARCOIRIS



- BAUTISTA (SAN JUAN DE ABAJO)



- CONJUNTO HABITACIONAL RÍO MAYO



- EJIDO DE POMPA



- JARDINES DE SAN MIGUEL



- LAS MARGARITAS



- LOS AGUACATES



- LOS FRESNOS



- LOS PINOS



- PRADERAS DEL SOL



- RÍO ESCONDIDO



- SAN JUAN DE ABAJO ORIENTE



- SAN JUAN DE ABAJO ORIENTE SUR



- SAN MIGUEL



- SANTA MARÍA (LA ESTACIÓN)



- SANTA ROSA PLAN DE AYALA



- BELLAVISTA



- GUADALUPE



- INDEPENDENCIA



- LOS FRESNOS



- PENSILVANIA



- SAN MIGUEL



- SAN RAFAEL



- SAN NICOLAS



- CENTRO BODEGUERO ROBLES



- DEPORTIVA J. J. RODRÍGUEZ



- JARDINES DE SAN SEBASTIAN



- JARDINES DE SAN SEBASTIAN II



- LA PISCINA (KM 3.5)



- LA PISCINA CTM



- LAS AMÉRICAS



- PORTALES DE SAN SEBASTIAN



- SAN CRISPIN



- SAN IGNACIO



- SAN SEBASTIAN



- SANTA CROCCE II



- SANTA CROCCE INDUSTRIAL



- SANTA RITA



- VALLE DE ALBORADA



- INDUSTRIAL JUÁREZ



- LOS FRESNOS



- PLAZA DE TOROS I



- PLAZA DE TOROS II



- PLAZA DE TOROS III



- CONJUNTO SAN LUIS



- LA LUZ



- PLAZA DE TOROS I



- SAN BENITO ABAD



- SAN RAFAEL



- SANTA MARÍA (LA ESTACIÓN)



- STA ROSA PLAN DE AYALA



- VILLANUEVA



- BUGAMBILIAS



- EL COECILLO



- EL DURAZNAL



- EL LUCERO



- EL TRIANON



- ESTRELLA



- FRACCIÓN DEL COECILLO



- HÉROES DE CHAPULTEPEC



- HIDALGO



- JOSEFINA



- KILLIAN I



- LA BRISA



- LA CARMONA



- LA FLORIDA



- LA MARTINICA



- LA MORA (CRUZ DE CANTERA)



- LAS TROJES



- LAURELES VALLARTA



- LOS PINITOS



- LOS TORONJALES



- MICHOACÁN



- MODERNA



- NUEVA CANDELARIA



- OBREGON



- PALOMARES



- POPULAR ANAYA



- RINCÓN DE LA FLORIDA



- SAN AGUSTÍN



- SAN FELIPE DE JESUS



- SAN JERÓNIMO I SECCION



- SAN JERÓNIMO II SECC. (NORTE)



- SAN JERÓNIMO II SUR



- SANTA FE



- TABLAS DE LA VIRGEN



- CENTRO COMERCIAL LOS PARAÍSOS



- INDUSTRIAL (HAB.)



- LA MARGARITA



- LOMAS DE LA TRINIDAD



- OBRERA



- SAN ANTONIO



- ARROYO HONDO



- CUMBRES DE LA PISCINA



- DEL COSMOS



- GRANJAS LAS AMALIAS



- INDUSTRIAL PAMPLONA



- INDUSTRIAL SAN JORGE



- LAS HUERTAS



- LAS JOSEFINAS



- LEON II



- LOMAS DE LA PISCINA



- LOS LAURELES



- MONTE DE CRISTO I Y II



- MORELOS (EL GUAJE)



- PARQUE ECOLÓGICO DE LEÓN



- RÍO ESCONDIDO



- RÚSTICO SAN PEDRO



- SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS



- SANTA RITA DE LOS NARANJOS



- UNIDAD Y ESFUERZO POP (UYEPAC)



- BUENA VISTA



- LA PIEDRERA



- LADERA DE JEREZ



- LOMAS DE LA PISCINA



- LOS LIMONES



- LOS OLIVOS



- SANTA RITA DE LOS NARANJOS



- CHULA VISTA



- CUMBRES DE LA PISCINA



- DEL COSMOS



- EL SALTO



- FLORES MAGON, E.



- HACIENDA LAS MANDARINAS



- JOHN F. KENNEDY



- LA PISCINA CTM



- LADERA DE JEREZ



- LAS MANDARINAS (I Y II)



- LAS PALMAS



- LOMAS DE LOS OLIVOS



- LOS OLIVOS



- MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA



- PASEOS DE ANDALUCIA



- PASEOS DE LA PISCINA



- RINCON DE LOS OLIVOS



- SANTA RITA DE LOS NARANJOS



- THOMAS JEFFERSON



- VALLE DEL ROCIO



- VILLA DEL PALMAR



- VILLAS CERVANTES



- ARBIDE



- BELLAVISTA



- CHAPALITA



- CUMBRES DE ARBIDE



- EL SALTO



- LAS PALMAS



- LOMAS DE ARBIDE



- SAN MARTIN DE PORRES



- VALLE DE ARBIDE



- ARBIDE



- BELLAVISTA



- CLUB CINEGÉTICO LEONES



- LOMA BONITA



- LOMAS DEL CONDADO



- LOS OLIVOS



- MIRADOR DE ARBIDE



- SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)



- VILLA DEL PALMAR



- VILLA RESIDENCIAL ARBIDE



- ESPAÑA



- PILETAS



- PILETAS III



- SAN JOSÉ OBRERO



- VISTA HERMOSA (SUR)



- BRISAS DEL CAMPESTRE I



- CANTERITAS DE ECHEVESTE



- ECHEVESTE 2000



- EL PALOTE



- EL PEDREGAL



- JARDINES DE ECHEVESTE



- LOMAS DE LA PRESA



- PRESA EL PALOTE



- PRIV.ECHEVESTE,ANT.RANCH.ECHEV



- RIBERA DE LA PRESA COUNTRY



- RINCONADA DE ECHEVESTE



- RIVERA DE LA PRESA



- SAN NICOLAS DEL PALOTE II



- SANTA CECILIA I



- SANTA CECILIA II



- TORRES DE LA PRESA



- VALLE HERMOSO I Y V



- VALLE HERMOSO II,III,IV



- BETANIA



- C.H. CAMPO VERDE



- CAMPO VERDE



- COMUNIDAD PIEDRA BLANCA



- EL NACIMIENTO



- ESTANCIA DE VAQUEROS



- INDUSTRIAL CAMPO VERDE



- LA LUCITA



- LA MORA



- LA RESERVA



- LA VENTA



- MONTE DE CRISTO I Y II



- PERIODISTAS MEXICANOS



- PUERTA DE SAN GERMAN



- PUERTA DEL CERRO



- RANCHO LA MORA



- RANCHOS

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