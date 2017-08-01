Seguirán 200 colonias ¡sin agua!

Esta mañana se reparó la megafuga de 36 pulgadas en la batería del Turbio que obligó a detener la producción de agua de 17 pozos. Pero se tronó la tubería en otro punto y Sapal detiene la producción de agua.
Seguirán sin servicio las 200 colonias afectadas de la zona poniente y norte, desde la zona de León II hasta el Campestre.
El problema es la tubería que tiene más de 40 años, informó Sapal.
Las colonias afectadas:
- CENTRO
- LA MERCED (RAMÍREZ GARCÍA)
- LUZ MARÍA DIAZ INFANTE
- OBRERA
- SAN JUAN DE DIOS
- SAN NICOLAS
- BOSQUES DEL REFUGIO
- CERRO GORDO
- EL MIRADOR (CAMPESTRE)
- EL REFUGIO CAMPESTRE
- LOMAS DEL CAMPESTRE SECCIÓN VILLAS
- LOMAS DEL SOL
- POTRERO DEL CERRO
- SAN JOSÉ DE LAS PILETAS
- BALCONES DEL CAMPESTRE
- BALCONES DEL CAMPESTRE 3RA. SEC
- CUMBRES DEL CAMPESTRE
- EL LAUREL
- JARDINES DEL CAMPESTRE
- MISION LA CAÑADA
- PASEOS DE LOS PIRULES
- POTRERO DEL CERRO
- PRIVADA ALBORADA
- BOSQUE AZUL
- COLINAS DE GRAN JARDÍN
- EL MIRADOR DE GRAN JARDÍN
- GRAN JARDÍN
- LOMAS DE GRAN JARDÍN
- LOS CÁRCAMOS
- PORTA TOSCANA
- PORTAFONTANA
- PORTONES DE GRAN JARDÍN
- PORTONES DEL BOSQUE
- PORTONES DEL CAMPESTRE
- BOSQUES DE LEON
- CAMPO DE GOLF DEL CAMPESTRE
- CASA DE PIEDRA
- CERRO GORDO
- CLUB CAMPESTRE
- MISION LA CAÑADA
- POTRERO DEL CERRO
- VALLE DEL CAMPESTRE
- VILLAS DEL CAMPESTRE
- CAÑADA DEL CAMPESTRE
- LA LOMA
- LINDA VISTA
- LOMAS DEL SOL
- PANORAMA
- BARRANCA DEL REFUGIO
- CAÑADA DEL REFUGIO
- CAÑADA DIAMANTE
- DANUBIO AZUL
- LOMAS DEL MIRADOR
- LOMAS DEL REFUGIO
- PORTON CAÑADA
- PUNTA CAÑADA
- REAL DEL REFUGIO
- TRENTO
- DESARROLLO BALEARES
- GRANADA
- JARDINES DEL MORAL
- LOMAS DE LA TRINIDAD
- PILETAS III
- SAN ANTONIO
- LOS PARAÍSOS
- VALLE DEL CAMPESTRE
- VILLAS DEL MORAL
- BOSQUES DEL CAMPESTRE
- EL CAMPANARIO
- EL CAPULIN (FRACCIÓN CERRO GORDO)
- EL PALOTE
- EL ROSARIO
- ENTRE DOS AGUAS
- GRANJAS EL PALOTE
- HABITACIONAL LOS CARCAMOS
- HACIENDAS EL ROSARIO
- JARDINES DEL CAMPESTRE
- LA CANTERA
- LA CUMBRE
- LA FLORIDA
- LA FLORIDA (RANCHO)
- LA HACIENDA
- LA HERRADURA
- LA MEDALLA
- LAGOS DEL CAMPESTRE
- LAS QUINTAS
- METRÓPOLI RESIDENCIAL
- PEDREGAL DEL CAMPESTRE
- PLAZA MAYOR
- POTRERO DEL CERRO
- PREDIO RÚSTICO EL ROSARIO
- PRESA EL PALOTE
- PRIV. DEL MORAL
- PUERTA DE HIERRO
- PUERTAS DE LA ALBORADA
- PUNTA CAMPESTRE
- REAL CAMPESTRE
- REAL DE BUGAMBILIAS
- REAL DE CAMELINAS
- REAL DEL BOSQUE I
- REAL DEL BOSQUE II
- REAL DEL BOSQUE 1ra.
- RESIDENCIAL DEL MORAL I
- RESIDENCIAL DEL MORAL II
- RESIDENCIAL LAS QUINTAS
- RINCÓN DEL CAMPESTRE
- SAN JERONIMO I SECCION
- SAN JERONIMO II SECC. (NORTE)
- SAN JERONIMO II SUR
- SAN NICOLAS DEL PALOTE II
- TORRES DEL LAGO
- VALLE DEL CAMPESTRE
- VALLE DEL MORAL
- VALLE JACARANDAS
- VILLAS DEL ROSARIO
- EL PALOTE
- GRANJAS EL PALOTE
- PLAZA MARINA
- CASA BLANCA
- EL TRIANON
- PEÑITAS
- RINCONADA DEL BOSQUE
- SAN NICOLAS DEL PALOTE II
- ARCOIRIS
- BAUTISTA (SAN JUAN DE ABAJO)
- CONJUNTO HABITACIONAL RÍO MAYO
- EJIDO DE POMPA
- JARDINES DE SAN MIGUEL
- LAS MARGARITAS
- LOS AGUACATES
- LOS FRESNOS
- LOS PINOS
- PRADERAS DEL SOL
- RÍO ESCONDIDO
- SAN JUAN DE ABAJO ORIENTE
- SAN JUAN DE ABAJO ORIENTE SUR
- SAN MIGUEL
- SANTA MARÍA (LA ESTACIÓN)
- SANTA ROSA PLAN DE AYALA
- BELLAVISTA
- GUADALUPE
- INDEPENDENCIA
- LOS FRESNOS
- PENSILVANIA
- SAN MIGUEL
- SAN RAFAEL
- SAN NICOLAS
- CENTRO BODEGUERO ROBLES
- DEPORTIVA J. J. RODRÍGUEZ
- JARDINES DE SAN SEBASTIAN
- JARDINES DE SAN SEBASTIAN II
- LA PISCINA (KM 3.5)
- LA PISCINA CTM
- LAS AMÉRICAS
- PORTALES DE SAN SEBASTIAN
- SAN CRISPIN
- SAN IGNACIO
- SAN SEBASTIAN
- SANTA CROCCE II
- SANTA CROCCE INDUSTRIAL
- SANTA RITA
- VALLE DE ALBORADA
- INDUSTRIAL JUÁREZ
- LOS FRESNOS
- PLAZA DE TOROS I
- PLAZA DE TOROS II
- PLAZA DE TOROS III
- CONJUNTO SAN LUIS
- LA LUZ
- PLAZA DE TOROS I
- SAN BENITO ABAD
- SAN RAFAEL
- SANTA MARÍA (LA ESTACIÓN)
- STA ROSA PLAN DE AYALA
- VILLANUEVA
- BUGAMBILIAS
- EL COECILLO
- EL DURAZNAL
- EL LUCERO
- EL TRIANON
- ESTRELLA
- FRACCIÓN DEL COECILLO
- HÉROES DE CHAPULTEPEC
- HIDALGO
- JOSEFINA
- KILLIAN I
- LA BRISA
- LA CARMONA
- LA FLORIDA
- LA MARTINICA
- LA MORA (CRUZ DE CANTERA)
- LAS TROJES
- LAURELES VALLARTA
- LOS PINITOS
- LOS TORONJALES
- MICHOACÁN
- MODERNA
- NUEVA CANDELARIA
- OBREGON
- PALOMARES
- POPULAR ANAYA
- RINCÓN DE LA FLORIDA
- SAN AGUSTÍN
- SAN FELIPE DE JESUS
- SAN JERÓNIMO I SECCION
- SAN JERÓNIMO II SECC. (NORTE)
- SAN JERÓNIMO II SUR
- SANTA FE
- TABLAS DE LA VIRGEN
- CENTRO COMERCIAL LOS PARAÍSOS
- INDUSTRIAL (HAB.)
- LA MARGARITA
- LOMAS DE LA TRINIDAD
- OBRERA
- SAN ANTONIO
- ARROYO HONDO
- CUMBRES DE LA PISCINA
- DEL COSMOS
- GRANJAS LAS AMALIAS
- INDUSTRIAL PAMPLONA
- INDUSTRIAL SAN JORGE
- LAS HUERTAS
- LAS JOSEFINAS
- LEON II
- LOMAS DE LA PISCINA
- LOS LAURELES
- MONTE DE CRISTO I Y II
- MORELOS (EL GUAJE)
- PARQUE ECOLÓGICO DE LEÓN
- RÍO ESCONDIDO
- RÚSTICO SAN PEDRO
- SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS
- SANTA RITA DE LOS NARANJOS
- UNIDAD Y ESFUERZO POP (UYEPAC)
- BUENA VISTA
- LA PIEDRERA
- LADERA DE JEREZ
- LOMAS DE LA PISCINA
- LOS LIMONES
- LOS OLIVOS
- SANTA RITA DE LOS NARANJOS
- CHULA VISTA
- CUMBRES DE LA PISCINA
- DEL COSMOS
- EL SALTO
- FLORES MAGON, E.
- HACIENDA LAS MANDARINAS
- JOHN F. KENNEDY
- LA PISCINA CTM
- LADERA DE JEREZ
- LAS MANDARINAS (I Y II)
- LAS PALMAS
- LOMAS DE LOS OLIVOS
- LOS OLIVOS
- MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
- PASEOS DE ANDALUCIA
- PASEOS DE LA PISCINA
- RINCON DE LOS OLIVOS
- SANTA RITA DE LOS NARANJOS
- THOMAS JEFFERSON
- VALLE DEL ROCIO
- VILLA DEL PALMAR
- VILLAS CERVANTES
- ARBIDE
- BELLAVISTA
- CHAPALITA
- CUMBRES DE ARBIDE
- EL SALTO
- LAS PALMAS
- LOMAS DE ARBIDE
- SAN MARTIN DE PORRES
- VALLE DE ARBIDE
- ARBIDE
- BELLAVISTA
- CLUB CINEGÉTICO LEONES
- LOMA BONITA
- LOMAS DEL CONDADO
- LOS OLIVOS
- MIRADOR DE ARBIDE
- SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)
- VILLA DEL PALMAR
- VILLA RESIDENCIAL ARBIDE
- ESPAÑA
- PILETAS
- PILETAS III
- SAN JOSÉ OBRERO
- VISTA HERMOSA (SUR)
- BRISAS DEL CAMPESTRE I
- CANTERITAS DE ECHEVESTE
- ECHEVESTE 2000
- EL PALOTE
- EL PEDREGAL
- JARDINES DE ECHEVESTE
- LOMAS DE LA PRESA
- PRESA EL PALOTE
- PRIV.ECHEVESTE,ANT.RANCH.ECHEV
- RIBERA DE LA PRESA COUNTRY
- RINCONADA DE ECHEVESTE
- RIVERA DE LA PRESA
- SAN NICOLAS DEL PALOTE II
- SANTA CECILIA I
- SANTA CECILIA II
- TORRES DE LA PRESA
- VALLE HERMOSO I Y V
- VALLE HERMOSO II,III,IV
- BETANIA
- C.H. CAMPO VERDE
- CAMPO VERDE
- COMUNIDAD PIEDRA BLANCA
- EL NACIMIENTO
- ESTANCIA DE VAQUEROS
- INDUSTRIAL CAMPO VERDE
- LA LUCITA
- LA MORA
- LA RESERVA
- LA VENTA
- MONTE DE CRISTO I Y II
- PERIODISTAS MEXICANOS
- PUERTA DE SAN GERMAN
- PUERTA DEL CERRO
- RANCHO LA MORA
- RANCHOS
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