Corredor Industrial

El enemigo



Airbnb, mejor conocido como el “Uber de los hoteleros” se ha convertido en la competencia incómoda para los empresarios de este sector en León.



La startup estadounidense (que surgió con un par de amigos que pusieron tres camas inflables en la sala de su apartamento en San Francisco con la intención de alquilarlas) en la actualidad tiene presencia en 190 países, 30 mil ciudades, y oferta más de 2 mil millones propiedades.



En León, el sitio cuenta con más de 2 mil opciones, y puede costar desde 220 pesos hasta 1,025 pesos. La cifra se duplica en las ciudades de Guanajuato capital y San Miguel de Allende, desde 450 hasta los 4 mil pesos.



En la ciudad, quienes alquilan suelen ubicarse en Jardines del Moral, Zona Centro y áreas cercanas al Poliforum.



Eduardo Bujaidar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, comenta que no tienen con precisión el porcentaje de afectación que ha generado Airbnb en León, pero asegura que el problema existe y cada vez es mayor su presencia.



Para Bujaidar, quien también es propietario de hotel, el problema no es que la startup opere en la ciudad, sino que no lo haga con las mismas responsabilidades y deberes que tiene un hotel establecido.



Los hoteles de categoría 3 y 4 son a los que más impacta la entrada de Airbnb, pues su mercado se enfoca principalmente en jóvenes y familia. No obstante, estos establecimientos hasta ahora no emiten factura, razón por la que los hoteleros establecidos tiene ese punto a su favor, sobre todo en el hospedaje a empresarios.



De acuerdo con Bujaidar, quienes ofrecen servicio de hospedaje deben invertir en renovaciones, así como cumplir los estándares de calidad al igual que el gremio hotelero.

La solución



El objetivo del sitio de hospedaje es conectar a viajeros con personas que ofrecen lugares temporales para su estancia, como habitaciones privadas o compartidas, casas y departamentos.



Airbnb cobra al dueño del inmueble un porcentaje por la transacción, que se hace en línea, y al usuario le carga un costo para cubrir los gastos de la tarjeta de crédito.



Nueva York, Londres, Barcelona son ciudades donde esta alternativa de hospedaje ha tenido éxito y en Ciudad de México la situación no es muy diferente. De allí que desde junio pasado Airbnb paga al Gobierno de la Ciudad de México 3% de Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.



La capital del País en 2016 tuvo un crecimiento de más de 170% y la actividad económica que generó fue de mil 574 millones de pesos a través de los ingresos de los dueños de los inmuebles y los gastos realizados por los paseantes durante su visita.

Números reportados por medios en CDMX

Eduardo Bujaidar menciona que ya han tenido reuniones con autoridades para pedir su apoyo y poner la cancha pareja. Entre las opciones que se vislumbran será replicar el impuesto como sucedió en la capital



Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, ya trabaja en esto último.



Entre Airbnb y HomeAway estarían concentrando una oferta cercana a los 70 mil alojamientos en México.



Para cerrar con Airbnb, dejamos estos datos presentados por el propio Rafael García. ¿Es o no negocio? Con una ocupación promedio de 70%, se calcula que 50 mil habitaciones son rentadas, con un costo de 800 pesos, esto significa que no se están regulando alrededor de 40 millones de pesos por día.

Sacan billetera

En Guanajuato capital creará el centro comercial La Aldea, con una inversión cercana a 700 millones de pesos.



La construcción abarcará 63 mil metros cuadrados y se ubicará cerca al bulevard Euquerio Guerrero. El proyecto contempla como ancla una tienda departamental, y como subancla un complejo de cine que serán complementados con restaurantes, locales comerciales y la clásica zona de comida rápida.



Se espera que en los próximos días el alcalde de la capital del estado, Édgar Castro Cerrillo convoque a medios para una rueda de prensa en donde los inversionistas informarán a detalle el proyecto comercial.

Sobre el agua



Para finalizar, la gente del centro comercial Altacia informó que en 9 días el Acuario del Bajío abrirá de manera oficial.



En este lugar se invirtieron 300 millones de pesos, y se logró por medio de una alianza entre Grupo Aryba y Blau Life; se queda en León como una opción de entretenimiento, la cual en un inicio buscó como sede la ciudad de Querétaro.