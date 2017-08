'Aplastarán' a asesinos

Alvar Cabeza de Vaca Appendini prometió que será “aplastante” la reacción contra los asesinos del director de Seguridad Pública de Celaya, José Santos Juárez.

"Estamos muy dolidos y estamos con la promesa de que habrá una reacción aplastante, y vamos a hacer hasta lo imposible por llevar a esos criminales ante la justicia”, dijo el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca en el noticiero En Línea, de la radiodifusora LG.

Lo mataron por ser incorruptible

El funcionario señaló que el móvil del doble homicidio fue en respuesta a que Santos Juárez era un hombre que no se dejó corromper por la delincuencia: “Estos desgraciados terminaron con la vida de un hombre incorruptible, porque fue ése el motivo, por no dejarse corromper, no permitirles actuar libremente, y por eso lo ultiman”, acusó.

El secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca.

José Santos Juárez y su escolta Manuel Acosta García murieron acribillados la mañana del lunes, en la comunidad Loma de Flores, Salamanca, a una cuadra de la casa del director de Seguridad. En la escena se recogieron 500 casquillos, según reveló Cabeza de Vaca, que además calificó el ataque como brutal, que dejó muy dolidas a las corporaciones de Seguridad de Guanajuato.

No fue caso aislado

Con respecto al asesinato de siete personas en Abasolo, el Secretario dijo que podría tratarse de un pleito entre bandas dedicadas a la venta ilegal de hidrocarburo y droga; además, señaló que el lugar del primer ataque es un punto de venta de droga que ya se había desmantelado dos veces.

“Un grupo llega a un punto de venta de droga donde ya habíamos intervenido dos veces, se aseguraron drogas, se detuvieron personas”.

Alvar hizo hincapié que esos detenidos fueron beneficiados por el nuevo Sistema de Justicia Penal y lograron salir de prisión, por lo que se reforzaron y continuaron con sus actividades ilícitas; uno de ellos fue el padre de familia abatido en el segundo enfrentamiento, que en 2017 fue detenido por la venta ilegal de hidrocarburo, recordó el secretario.