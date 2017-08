Siguen a Diego denuncias pese a renuncia

La renuncia de Diego Sinhué Rodríguez a la titularidad de la Sedeshu no implicará que las denuncias ya impuestas en su contra por diferentes fuerzas políticas vayan a cesar.

Santiago García López, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, presentó el 3 de julio una de ellas, por supuestos actos anticipados de campaña del ahora ex titular; y ayer afirmó que no quitará el dedo del renglón en el tema.

"(La renuncia) no implica que dejen de perseguirse los delitos por los que se le denunció, la denuncia sigue firme”, señaló el líder priísta, "Con la publicación que sacó am de la investigación de la reunión en Celaya con 400 encuestadores pagados por el programa Impulso, donde incluso había funcionarios municipales y estatales, pues vamos a fortalecer la denuncia”, afirmó.

También Morena denunciará

Por su parte, el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, que había anunciado que también denunciarían a Rodriguez Vallejo, adelantó: “a más tardar el jueves llevaremos a cabo la presentación de las denuncias y quejas correspondientes”.

Recalcó que el equipo jurídico de su partido ya tiene casi listas las denuncias contra el ahora ex secretario por promover su imagen, y éstas no se dejarán de presentar: “No basta con que haya renunciado, todo lo contrario, es una prueba más debido a la presión pública y a los elementos nuevos que surgieron en los medios, renunció porque ya no tuvo de otra”, subrayó Prieto.

No garantiza nada

La salida de Rodríguez Vallejo, mancha el inicio de un proceso electoral en el PAN, condenó el senador Fernando Torres Graciano.

“Pareciera que la salida repentina, atropellada, de la secretaría resuelve el fondo del asunto y no es cierto, el tema fue el uso de recursos públicos, de la estructura de empleados, vehículos para la promoción personal, ése fue el señalamiento y ese tema no se acaba ni garantiza nada con su salida”, criticó el senador Fernando Torres.

Torres Graciano señaló que no aclara el mal uso de recursos para su promoción: “Todos esas personas siguen trabajando, se tiene que garantizar que no se van a usar los recursos públicos y eso no está garantizado. Me parece que la salida atropellada que tuvo no garantiza absolutamente nada que las cosas se vayan a hacer bien”, añadió.

El senador Fernando Torres Graciano.

Se niega Campos a dejar el cargo

Por otra parte, a pesar de las acusaciones en su contra, Daniel Campos Lango, también director de Desarrollo Social y Humano (Dideshu) pero en León, afirmó que seguirá al frente de la dirección.

Además negó tener alguna aspiración y apoyar a Diego Sinhué Rodríguez para que llegue a la gubernatura: “No voy dejar el cargo. El que señala está obligado a probar, nosotros estamos concentrados al trabajo, así lo hemos demostrado con el comité de colonos, con las acciones de infraestructura, vivienda... en días posteriores estaremos compareciendo ante los regidores para presentarles todos los avances que hemos hecho”, dijo.

Y se niegan a informar

Por su parte, ante cuestionamientos, la Secretaría de Gobierno, la Sedeshu y la de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado se negaron ayer a informar a am si renunciaron más personas después de Rodríguez Vallejo, así como si se iniciaría una investigación por desvío de recursos públicos para promoción personal del ahora ex secretario.

Tanto a la Secretaría de Gobierno como a la Sedeshu se les cuestionó en tres ocasiones si, además de Sinhué, habían renunciado otros funcionarios, entre ellos los que apoyaron la semana pasada en el arranque de operación de una campaña ilícita del ex secretario para posicionarse rumbo al 2018; entre ellos Rolando Fortino Alcántar Rojas, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno y Víctor Manuel Rojas Morett, director general de Enlace Gubernamental de la Secretaría de Gobierno, pero negaron la respuesta e, incluso, conocer a funcionarios como a Rojas Morett.