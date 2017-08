'Diego aceptó la culpa'

Con la renuncia de Diego Sinhué a la Secretaría de Desarrollo Social, se acepta que se usaron recursos públicos para promover su imagen con fines electorales, consideró Jorge Acuña, líder del movimiento ‘Ciudadanos por Celaya’

“Se notaba, desde semanas antes se podía ver; por ejemplo hubo una pinta de edificios muy pretenciosa, con clara tendencia al PAN, y lo que está pasando es una aceptación táctica, el hacer uso de recursos públicos con programas loables, pero con doble intención; está bien que apoyen de manera transparente, pero no es justo que tengan tintes y miras con tema electoral”, sentenció.

Esto luego de que el lunes, Diego Sinhué renunció a la Secretaría de Desarrollo Humano y aceptó que competirá para ser el candidato del PAN a la gubernatura; su renuncia se da luego de que am revelara la intervención que se hizo a través del programa Impulso Social para promover su imagen.

Al respecto, Jorge Acuña agregó que la renuncia de Diego Sinhué no es suficiente para resarcir el daño, sino que se deben aplicar sanciones.

“Está muy mal el uso indebido de recursos públicos y no se va a solucionar con la renuncia de una persona. Para solucionar, se habla mucho de la Ley Anticorrupción, y deben atender estos temas de los desvíos de recursos financieros, no sólo es el desvío, sino el mal manejo, y el qué hacer ante las conductas; se debe actuar, poner sanciones, y trabajar, no sólo dejarlo en el discurso”.

‘Qué valor si va por Guanajuato’

Es de aplaudirse si Diego Sinhué quiere gobernar al Estado en la situación que está, indicó Velia Hontoria Álvarez, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial, en Celaya.

“Ha de tener todas las ganas del mundo, una gran estrategia o un magnífico plan, porque dadas las circunstancias, debe amar mucho a Guanajuato para querer gobernar un estado en las circunstancias en las que está.

“Si Diego renunció es porque ha de tener un plan estratégico, un amor muy grande hacia el Estado para levantar las manos y proponerse con esta gallardía”, indicó.

Al respecto, Velia Hontoria defendió que la renuncia de Sinhué es muestra de que “hubo un error”.

“Yo les dije que estaba segura de que se había cometido un error, es la primera vez que una Secretaría está pidiendo resultados, ojalá todas las secretarías dieran sus resultados, así habría transparencia y resultados”, expresó.

“Si es culpable, que se sancione”

Antes de hacer un señalamiento, se deberá verificar si efectivamente las encuestas de Impulso Social buscaban promover a Diego Sinhué, y si se pagaron con recursos públicos o privados, consideró Jorge Rincón, presidente del Círculo de Empresarios.

“Con respecto a las encuestas, hay que checar si fueron contratadas por recursos públicos, o privados; si fueron públicos, debe de dar una explicación, con el objeto de comprobar y que la justificación sea contundente, si es así que sea un hecho sancionable, establecer y poner las cosas en claro”, expresó.