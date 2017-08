Evade Diego aclarar origen de encuestas

El ex secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, no aclaró de dónde provino la “intervención” de encuestadores en Celaya para promocionar su nombre, pero reiteró que es algo falso.



Al ser cuestionado sobre por qué señala que es falso, si AM pudo corroborar que su nombre venía en las encuestas que la semana pasada se realizaron en Celaya, tampoco indicó su procedencia.



“Lo digo porque es falso, nunca se ha utilizado ningún recurso público para promocionar mi imagen. Yo te puedo decir lo que yo sé, como secretario.



“Se le dio seguimiento a unas encuestas levantadas y eran del impacto estratégico social en las familias guanajuatenses. Creo que hay una gran expectativa por parte de varios actores políticos en tratar de de ensuciar este proceso”, dijo.



Incluso se le preguntó: ¿es mera coincidencia que tu renuncia se da unos días después de dar la conocer el levantamiento de encuestas en Celaya?



Pero el ex secretario respondió con otra pregunta.



“Es lo que yo preguntaría: ¿por qué sacan esa nota dos días antes de mi renuncia?”, cuestionó. “Lo que puedo decir es que es una estrategia que ya venía pensando. Tomamos esa decisión, sin demeritar el trabajo periodístico, (no por eso) ni a una demanda en la PGR ni en el IEEG”.



“Varias denuncias que se han presentado por parte de diputados, algunos comentarios que han hecho inclusive miembros del partido no tienen otro objetivo más que enrarecer el ambiente”, reiteró.

