La espiral de la violencia

Hay una frase que su origen es del talmud que me gusta mucho que dice:” Quién salva una vida salva al mundo entero”. En México, casi nadie piensa en correr riegos para salvar vidas que se pueden proteger antes de que los criminales sigan matando a más personas inocentes.

La inseguridad que estamos viviendo hay que verla como una gran oportunidad para transformar a México, en un gran país en todos los aspectos políticos, educativos, económicos, religiosos, morales, sociales y culturales para el bienestar de todos los ciudadanos ya que la inseguridad es multifactorial, ni los policías menos los militares podrán con el crimen organizado que continúa creciendo por la falta de la participación ciudadana y programas del gobierno que contribuyan a la cultura y la paz.

La indiferencia nos ha llevado a una encrucijada sin salida que está afectado profundamente a la sociedad en todos los ámbitos sociales. ¿Quién iba a pensar que en colonias céntricas iba a ocurrir asesinatos y robos? La sociedad tiene mucha culpa de lo que está sucediendo por cobarde que no se involucra participando en buscar la solución que puede brotar de la misma comunidad para que el gobierno implemente las medidas necesarias que urgen para bajar esa violencia exponencial que estamos padeciendo. Y lo peor que podemos hacer es culpar al gobierno por inepto que si tiene parte de culpa, pero juntos tenemos que encontrar el camino de reconstruir la paz y la tranquilidad.

Además, mientras las autoridades no reconozcan que tenemos un grave problema de violencia y delincuencia, argumentando que esa lucha es entre los delincuentes, seguirá creciendo el crimen organizado como ha sucedido desde el sexenio de Felipe Calderón que prendió la mecha alborotando el gallinero con su inútil guerra a los narcos que fue y ha sido un total fracaso que, cuando Felipe hacia sus declaraciones de que se están matando entre los delincuentes y esa misma declaración la está repetido el gobierno estatal y municipal para quitarse la responsabilidad culpando de los homicidios a los malandrines.

¿Qué podría hacer el gobierno para que las pandillas no se maten entre unos y otros? ¿Qué hizo J. Edgar Hoover, durante su periodo de la Agencia federal del FBI para bajar los asesinatos entre criminales que tenían asolado a las ciudades más importantes de Estados Unidos? Este famoso personaje que tenía bastante experiencia ya que trabajo con 8 presidentes, logró bajar los crímenes poniendo de acuerdo a los mafiosos para que no se maten, repartiéndoles territorios para que vendan sus drogas. No estoy diciendo que en México se podría hacer eso, pero hay que buscar soluciones para bajar los crímenes, asaltos y robos. ¿Por qué Estados Unidos no hay esa guerra entre los mafiosos? ¿Estarán utilizando el método Hoover?

El gobierno mexicano debe evitar a toda costa esa espiral de violencia y delincuencia que está costando muchas vidas inocentes. Y además, muchos adolescentes y jóvenes que se han involucrado ingenuamente en el crimen organizado pensando que van a tener una vida prospera cuando solamente los están utilizados para que hagan el trabajo de más riesgo y luego los desaparecen. Y el precio que pagan estos jóvenes de convertirse en delincuentes es altísimo comparado con llevar una vida digna.

Entonces, el gobierno y la sociedad organizada deben de estar muy atentos para que los jóvenes que son los más vulnerables tomen un buen camino para que se conviertan en buenos ciudadanos. El gobierno debe de invertir en los jóvenes dándoles buenas oportunidades académicas, deportivas, culturales y será muy difícil que el crimen organizado los pueda seducir. Y no continúen los feminicidios, los crímenes de policías y personas sanas como el boxeador que fue brutalmente asesinado.

La violencia y el crimen se disparan cuando se combate con más violencia de la inútil y perversa guerra. Nadie lo puede negar y el gobierno tiene que aceptar la gravedad de la inseguridad para remediar esa espiral de violencia y delincuencia.

Si el gobierno no garantiza la seguridad de los ciudadanos, debe ser cambiado por otro que si le interese la paz social de los gobernados.