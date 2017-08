¡¿Engañaba Criss Angel a Belinda?!

Al parecer, Belinda ya terminó su relación con el ilusionista Criss Angel.

En redes sociales se dio a conocer una supuesta plática que la cantante y actriz tuvo por WhatsApp con una amiga, en la que sostiene que el mago la engañaba.

"Pues sí, ya no andamos, después de que pasó que no quiso formalizar por... pues mejor sí. Aparte de que se revolcaba con sus bailarinas del show", dice Belinda a su amiga Giovanna Paniagua.

"Menos mal que no te aventaste a tener ese be... con aquél. Mejor así, ya vez que tiene uno y no le hace caso", responde Paniagua, dando a entender que Belinda deseaba tener un hijo con Angel.

Hasta el momento Belinda no ha dicho si la plática es real o no.