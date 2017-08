Vuelve Caballeros del Zodiaco... ¡Ahora por Netflix!

La plataforma de streaming Netflix realizará un "remake" de "Caballeros del Zodiaco", se anunció en el reciente "Anime Slate" en Tokio.



Aunque aún no han trascendido detalles de la nueva producción, se sabe que será un programa nuevo y se titulará "Knights of the Zodiac: Saint Seiya".



Yoshiharu Asino será el director, mientras que Terumi Nishi estará a cargo del diseño de personajes y Takashi Okazaki, quien trabajó en "Afro Samurai", diseñará las armaduras. Eugene Son se encargará del guión.



De acuerdo con el blog "El cuarto de Seiya", la serie contaría con 12 episodios de media hora que abarcarían desde la saga Galaxian Wars hasta la aparición de los Caballeros de Plata.



El proyecto cuenta con la participación de Toei Animation.

