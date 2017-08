Ganó en Juegos Sordolímpicos y quiere ir a Tokio

La guanajuatense María Isabel Huitrón Ángeles le dio a México la medalla de Oro en Judo, categoría 48 kilos, dentro de los Juegos Sordolímpicos que se disputaron en Turquía.

Desde su inauguración en 1924, donde los deportistas de alto rendimiento con discapacidad auditiva participan, el País no logró ganar una sola competencia hasta que llegó Isabel.

“Tuve cuatro encuentros, fue difícil aunque agradezco a todos los que me apoyaron desde el principio, me siento feliz y en lo que sigue esteré compitiendo como seleccionada nacional”, aseguró la joven celayense de 22 años.

La guanajuatense aseguró el combate primero ante la representante de Rusia, país campeón en las cuatro ediciones anteriores de los Juegos.

Le siguieron Turquía, Bielorrusia y para finalizar, en la final dejó abajo a la deportista de Ucrania.

“Me siento orgullosa, también he tenido combates con deportistas convencionales y para el ciclo olímpico lo intentaré de esa forma”, dijo.

Aunque la joven ya se encuentra seleccionada para las próximas competencias con entrenadores de alto nivel, agradeció a su entrenador en casa, Moisés Pérez.

“Es una de las atletas que mayor sorprende porque también puede estar en algunas competencias como deportistas convencional”, explicó Roberto Elías, coordinador de alto rendimiento del estado.

La joven guanajuatense competirá como seleccionada en el Panamericano de la especialidad, donde espera lograr pase al Mundial y empezar luego el ciclo Olímpico en Juegos Centroamericanos el próximo año.