Miedo nunca he tenido: Torrente

La palabra “miedo” se borró hace mucho tiempo de la vida de Javier Luis Torrente. Por ello, el juego ante Cruz Azul del sábado lo afronta más con valentía que con recelo.

El estratega esmeralda cree tener el respaldo de la directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía, con quien charló el martes, cuando comprobó que no hay “ultimátum” en el banquillo.

“No me asusta nada”, dijo Torrente respecto a un hipotético cese de su cargo si no gana el sábado. “Si algo perdí en la vida, fue el miedo. Plata y miedo nunca tuve, así que no me preocupa”.

Agregó: "no me han mencionado nada (la directiva); mi interpretación es que van a sostener el mal momento y que seguiremos trabajando, después, esto es fútbol y puede haber un tipo de cambio y sería entendible”.

Javier Torrente Charla con Luis Montes al iniciar el entrenamiento en el Nou Camp.

Pide tiempo

Torrente alegó que no ve posible sacar conclusiones (buenas o malas) en apenas 180 minutos de juego dentro de la Liga MX.

“Van dos partidos, no podemos evaluar hasta la fecha siete u ocho del torneo, la liga recién arranca, puede haber un cambio en este partido (ante Cruz Azul) o se puede profundizar la crisis. La posibilidad de tener un buen partido, de ganar y levantar, es la ilusión en este momento”, analizó.

El timonel argentino no pierde la confianza en sus pupilos, mucho menos en aquellos que han tenido fallas puntuales.

“Estoy convencido de que el grupo todavía me responde, la impaciencia de la gente la entiendo, entiendo que los resultados mandan, pero creo en el potencial que tenemos como equipo, para revertir la situación”, mencionó el estratega.

Las principales soluciones que se le presentan a Javier Torrente, son la inclusión de Diego Novaretti a la central y Fernando Navarro, al tiempo de contemplar al recién llegado Andrés Mosquera.