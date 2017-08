Prescribe el caso de ‘transas finas’

La compra de los terrenos para la fallida refinería, uno de los tres hechos por los que el PRI presentó denuncia contra el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez y acusó delitos penales, prescribió ya.



El 24 de junio del 2013 la bancada del PRI en el Congreso del Estado presentó ante la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra quien resulte responsable por la comisión de hechos probablemente delictivos en agravio al erario federal.



Los hechos en que se acusaban delitos, entre ellos peculado, fueron tres: la adquisición de terrenos para la instalación de una supuesta refinería; adquisición de terrenos para derecho de vía de un proyecto de tren interurbano; y también compra de terrenos, instalación y construcción del Parque Bicentenario.



La denuncia se refiere a investigar que esas operaciones podrían encuadrar en presuntos delitos del Código Penal Federal, como: abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y fraude.



En el caso de los terrenos de la refinería el supuesto delictivo prescribió este 31 de julio 2017. Lo anterior considerando que en julio de 2009 fue la última compra de predios y, de acuerdo al Código Penal, la fórmula para calcular la prescripción en el delito mayor, peculado, es que son ocho años.



El abogado penalista Paulino Lorea Hernández, cuyo despacho presentara en su momento la denuncia (aunque no hubo luego arreglo con el PRI para seguir el tema), consultado al respecto confirmó que sí prescribe el hecho de la compra de terrenos para la refinería, pero en el caso del Tren Interurbano hay transacciones todavía en el 2010 y en el Parque Bicentenario hasta 2012, por lo que eso está vigente.



“Todavía en febrero del año 2015 en la PGR me manifestaron, en la Coordinación General de Delegaciones, que la averiguación previa se estaba integrando en contra de Juan Manuel Oliva, de Ubaldo Ortiz, por lo de la refinería, y de otros funcionarios involucrados, luego no supe más”, dijo.



La misma fue presentada por los entonces 11 diputados locales del PRI, que eran: Javier Contreras Ramírez, Erika Lorena Arroyo Bello, Yulma Rocha Aguilar, Adrián Camacho Trejo Luna, Pedro Chávez Arredondo, Luis Felipe Luna Obregón, Felipe de Jesús Orozco García, Guillermo Romo Méndez, Roberto Vallejo Rábago, Jorge Enrique Videgaray Verdad y José Gerardo Zavala Procell.





Dinero discrecional en refinería

En el caso de la compra de terrenos para la fallida refinería en Salamanca la acusación se basa en la operación, a través de la empresa ‘fantasma’ “Cereales y Pastas Finas” a las que el Gobierno del Estado le entregó dinero público para negociar con los ejidatarios la compra de más de 900 hectáreas y cumplir con el requisito de Pemex para competir por la refinería, que al final se asignó a Tula Hidalgo.



La denuncia del PRI pedía investigar “se haya autorizado y ejecutado depósitos de al menos mil 699 millones de pesos a las cuentas personas de los particulares José Ubaldo Ortiz Castro y Emilio Flores Betancourt, quienes dieron un manejo discrecional a recursos que no les debieron ser entregados”.



La “estrategia de compra” se justificó que era para evitar la especulación en los precios de adquisición, “lo cierto es que ninguna norma aplicable a la erogación de los recursos públicos permite que el Estado deposite en cuentas particulares cantidad alguna que pertenezca al propio Estado”, acusa la denuncia.



A los primeros campesinos los intermediarios les ofrecieron entre 200 mil y 250 mil pesos por hectárea. Ya casi al cerrar la compra de tierras, a finales del mes de julio del año 2009, ofrecían hasta 3 millones por cada una. Además la cláusula novena de los convenios de compraventa obligaba a los ejidatarios a no revelar detalles de la operación, o de lo contrario “podrían ser sometidos a proceso penal”.



Por sus servicios como gestor e intermediario del Gobierno del Estado en su momento trascendió -cita la denuncia del PRI ante la PGR- que José Ubaldo Ortiz Castro ganó casi 17 millones de pesos.



El falso dueño de Cereal y Pastas Finas era Raúl Fabricio Ibarra Rocha, quien no era empresario sino el Director de Seguimiento a Resultados y Metas de la Secretaría de Desarrollo Económico. Actualmente se desempeña desde el inicio de la Administración de León como Director de Comercio y Consumo.

Los terrenos y el Parque

En el caso de los derechos de vía para otro proyecto fallido, el del Tren Interubano, también se acusa que “se contrataron sin licitación alguna a empresas y/o particulares que han dispuesto de cientos de millones de pesos de recursos públicos federales para la compra de terrenos ahora ociosos”.



En el proyecto del tren el Gobierno de Guanajuato gasto más de mil millones de pesos en terrenos.



En cuanto a la Expo Bicentenario 2010 se estima que su construcción tuvo un costo sobre 1,100 millones de pesos, además del gasto anual público que representa su mantenimiento y la baja afluencia. La denuncia acusa que se trató de un proyecto no prioritario con irregularidades en todo su proceso.