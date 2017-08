*** FERNANDO, NO SE VA



El senador Fernando Torres Graciano no se va, por ahora, de su puesto. A los que suponen que lo haga porque Diego Sinhué Rodríguez renunció, esperen sentados hasta que salga convocatoria.



*** QUE NO COMPAREN



Y es que en su caso defiende que él no maneja millonario recurso público en nómina y apoyos sociales, la gran diferencia con su adversario, Diego, quien se va cuestionado por aprovecharse de esa estructura.



*** HASTA DONDE TOPE



Lo que sí es que Fernando no se echa para atrás, luego de tirarse a la yugular contra Diego y Márquez. Al igual que la oposición no descansará hasta que se investigue la operación de Estado. Se pone bueno.

***DIPUTADOS EN PODER JUDICIAL



La dirigencia estatal y los diputados federales del PAN estuvieron ayer en el Poder Judicial de Guanajuato en una reunión con el presidente del Tribunal, el magistrado Miguel Valadez Reyes. El motivo fue conocer de primera mano las impresiones de quienes aplican lo que ellos legislan, y que se pongan a trabajar en qué van a hacer en el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.



*SISTEMA PENAL A REVISIÓN



Ambas partes coincidieron en que no se trata de meter reversa en el Sistema Penal, sino de reparar sus fallas. Y entre ellas coincidieron en empujar la iniciativa que ya presentaron de reforma constitucional para dar prisión preventiva de oficio a los detenidos por la portación de armas de fuego y robo de combustible.



*RESARCIR Y REINCIDIR



Pero no todo se reduce a ese tema, Valadez Reyes les planteó la necesidad de una reforma en el Código Nacional de Procedimientos Penales pues otro problema del Sistema es la garantía de resarcir el daño, pero en esos casos no se acumulan los delitos y no se puede castigar a los delincuentes reincidentes.



*LOS PRESENTES



En la reunión estuvieron el presidente y secretario general del PAN, Humberto Andrade y Alfonso Ruiz, así como los diputados federales: Ariel Corona, coordinador de la fracción; Alejandra Gutiérrez, de León; Erandi Bermúdez de Pénjamo; Adriana Elizarraraz por Celaya; Verónica Agundis de San Miguel; Lorena Alfaro de Irapuato; Karina Padilla por Salamanca, y René Mandujano de Acámbaro.

***MÁRQUEZ Y CONCAMIN



De la reunión privada el jueves pasado del Gobernador y parte de su gabinete con los socios de Concamin Bajío, que comanda el textilero Ricardo Alaniz Posada, los empresarios se llevaron tarea a casa. Miguel Márquez les pidió que le ayuden a empujar algunos pendientes con el Gobierno federal.



*SAT Y LA GASOLINA



El tema de especial preocupación Gobierno-empresarios fue el del robo de gasolina a Pemex. Márquez defendió que Guanajuato es líder en detección de tomas clandestinas, pero el tema de fondo es atacar a quienes comercializan con la gasolina robada y las gasolineras que la adquieran. Para presionar en ese punto le pidió a la Concamin que convoquen lo antes posible al director del SAT, Osvaldo Santín.



*ADUANAS, FOCO ROJO



Ricardo Alaniz fue insistente en el tema de la corrupción en las aduanas y el ingreso de mercancía subfacturada y la falsificación del etiquetado, por lo que pedirán una reunión con el Jefe de Aduanas.



*CITA CON MIKEL



Márquez les dijo que hay la necesidad del mejoramiento de la atención y construcción de nuevas clínicas del IMSS en Irapuato y Salamanca, y por eso pidió a la Comisión de Salud de Concamin, que preside Lalo Monzón, que de manera urgente solicite una cita al director general, Mikel Arriola.

***SIT, ETAPA 4



Ya es un hecho que esta semana se pone en marcha la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT), pero ¡ojo!, no es todo lo prometido, pues todavía las obras no concluyen, así que la Dirección de Obra Pública y la de Movilidad tienen su calendario para que esa ampliación del servicio sea paso a pasito. Lo que ya está al 100% listo es la estación Talabarteros y tres paraderos de bulevar Hidalgo.



*Y LO QUE FALTA



Lo que todavía está en proceso de construcción es la microestación de Talabarteros que está al 55% de avance, además de los otros tres paraderos de bulevar Hidalgo -entre bulevar Campestre y Malecón- así como los carriles exclusivos, todo eso que está programado para principios de octubre.



*PARA EL FINAL



Hay que considerar la rehabilitación total del bulevar Hidalgo, a cargo del Gobierno del Estado, que esperan lista para noviembre. Lo mismo que los nuevos paraderos de López Mateos, que hace el Municipio como parte de las mejoras a las primeras etapas del SIT que cumple ya 14 años.



*VISITA CONSTRULITA



Otro reporte que prepara el director de Obra Pública, Carlos Cortés, es de la reciente visita a las plantas en Salamanca y Querétaro de la empresa Construlita, ganadora junto con Vantecnología de la licitación de la primera etapa de cambio de luminarias, así como el recorrido en Guadalajara, donde ya operan. Dice que la impresión que se llevaron es buena: “Tiene una capacidad muy grande, orden y calidad”.

***TIJERA A PARTIDOS



El Congreso local ya le contestó a la organización Parlamento Ciudadano del Estado de Guanajuato, que encabeza el arquitecto Jaime Gallardo Saavedra, a su oficio del 18 de julio en el que piden que se legisle respecto a la disminución del financiamiento público para los partidos políticos. Les dicen que se turnó el tema a la Comisión de Asuntos Electorales que encabeza el diputado Verde Toño Méndez.



*FRENTE DE PRESIÓN



El presidente del Parlamento dice que van con todo para empujar esta iniciativa y que no están solos, tienen el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial de León, el Consejo de Colegios de Profesionistas de León, Propuesta Cívica y el Consejo Ciudadano 100 por Guanajuato.



*RECORTE QUE SIENTAN



Estos organismos simpatizan con la iniciativa aprobada en Jalisco e impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto, que reduce hasta 60% el presupuesto a partidos. Pero si se les hace mucho, al menos piden que se discuta la que ya presentaron las diputadas locales del PRI Arcelia González y Lupita Velázquez, que significa 50% menos en años no electorales y 40% en electorales.